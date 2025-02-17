尽管根据最新的益普索民意调查，73% 的英国人支持无条件停火，60% 的英国人认为以色列在战争中走得太远，但斯塔默仍在重复布莱尔时代的政策，无视大多数民意。

公众舆论与政府政策之间的这种明显分歧，使人们对英国的道德优先事项以及英国的外交政策是服务于国家利益还是服务于外国参与者的利益产生了严重的疑问。

公众舆论：常识的响亮声音

工党选民也认为斯塔默政权背叛了他们。根据 YouGov 2 月份的一份报告，83% 的工党选民希望以色列结束战争。

工党领导层拒绝在议会支持停火决议，随后多名议员于 2023 年 11 月辞职，这进一步疏远了选民基础。

由于斯塔默领导的政府缺乏向以色列施压以缓和局势的骨气，英国人越来越意识到政府的缺点，40% 的公众认为斯塔默和工党政府的表现平平。

不满情绪很深，35% 的公众认为斯塔默工作不力。

因此，该国发生了大规模抗议活动，数十万人要求立即在加沙停火。街头最常见的口号是 “停止军售”、“立即停火 ”和 “为巴勒斯坦伸张正义”。

这些抗议活动并非异常现象，而是代表不同政治、宗教和文化背景的英国社会大多数人所赞同的表达方式。

政府的态度：政策符合盟友，而非人民

工党宣言明确指出，建立独立的巴勒斯坦国是巴勒斯坦人民“不可剥夺的权利”。该党还承诺支持两国解决方案。

但在实践中，工党政府奉行在联合国弃权外交政策，向以色列出售武器，并支持以色列的战争机器，而不是支持被围困的巴勒斯坦人，而巴勒斯坦人正面临着许多国际专家所描述的种族灭绝的局面。

随着世界各地要求正义的呼声日益高涨，英国在联合国大会上继续弃权停火决议，导致其在国际社会上陷入孤立。

以色列可能为了自卫而杀害大量平民的错误外交言论遭到了各方的拒绝。为了安抚英国公民，英国外交大臣戴维·拉米宣布暂停向以色列发放的350份武器销售许可证中的30份。但此举未能让民众信服。这被认为更像是一种展示举动。

分裂的议会

加沙血腥屠杀的恐怖画面迫使许多欧洲国家重新考虑对以色列的政策。西班牙、挪威和爱尔兰等国家已经承认巴勒斯坦国，并规划了一条替代道路，与全球为巴勒斯坦伸张正义的呼吁相一致，而不是屈服于美国及其坚定的亲以色列盟友的强硬军事政策。

英国政府不愿追究以色列的战争罪行责任，也不愿加入全球努力结束以色列对加沙的战争，这损害了其在国内外的声誉。其在各类冲突中作为中立调解者的潜在作用也受到质疑。

2024 年 10 月 YouGov EuroTrack 民意调查显示，西欧人明确反对即使在与伊朗发生全面战争的情况下向以色列提供军事援助，而英国公众也表现出类似情绪。这一重大变化不仅揭示了以色列宣传的失败，也揭示了西方国家无法捍卫正义、无法遏制以色列这样的不守规矩的势力的弱点。

英国民众对政府的信任岌岌可危，进一步的不和可能对社会凝聚力造成不可逆转的损害，因为斯塔默的不作为在不知不觉中使他与对穆斯林怀有原始仇恨和敌意的黑暗犹太复国主义和极右翼势力站在一起。

目前，斯蒂默政府已记录了 50 名备受瞩目的议员辞职，其中包括市长萨迪克·汗 (Sadiq Khan) 和安迪·伯纳姆 (Andy Burnham) 等工党要员，以及苏格兰工党领袖阿纳斯·萨瓦尔 (Anas Sarwar)。自去年 10 月 7 日起，种族灭绝事件就通过手机直播，许多其他领导人对此感到愤怒、无助和无能为力。