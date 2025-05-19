克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫宣布，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京与美国总统唐纳德·特朗普将于周一晚上进行电话会谈。

佩斯科夫在周一于莫斯科举行的新闻发布会上确认，此次通话定于莫斯科时间下午5点（格林尼治时间14点）进行。

据他介绍，此次通话的目的是讨论上周在伊斯坦布尔举行的俄乌会谈的成果。

"关于（在伊斯坦布尔举行的）会谈，我们已经阐述了我们所能阐述的一切，包括主要立场观点。我们将拭目以待，并根据会谈结果向你们提供尽可能全面的信息。“ 他补充道。

佩斯科夫将即将进行的联系描述为“重要”，并指出两国领导人还将讨论未来的沟通安排。

此外，他否认了媒体关于美国特使史蒂文·威特科夫计划在五月假期期间访问俄罗斯的报道。

“这一消息不准确，”他澄清道。

普京与特朗普上一次的电话会谈是在3月18日进行的。

当被问及普京与特朗普可能会面的时间时，佩斯科夫表示，这将取决于两位领导人的日程安排和可用性。

“计划将取决于他们自己的决定。两位总统会自行决定，”他说。

克里姆林宫发言人强调，“总统之间的会晤需要富有成效，因此必须经过充分准备。”

此前，特朗普在访问阿联酋期间曾表示，他希望尽快与普京会面。

白宫也表示，这样的谈判将“很快”进行。

佩斯科夫表示，俄罗斯高度重视美国在乌克兰问题上的调解努力；如果这些努力确实有助于实现和平结果，莫斯科将对此表示欢迎。

他还提醒，俄罗斯在2022年之前曾为通过外交途径实现目标付出了巨大努力。

然而，北约、欧洲安全与合作组织（OSCE）以及其他代表明确拒绝讨论俄罗斯提出的草案文件。

“当政治和外交途径不再有任何回旋余地时，特别军事行动就开始了，”他说。

2021年12月，俄罗斯曾提议北约、OSCE和美国展开讨论，为莫斯科提供安全保障，寻求正式确认北约东扩并非针对俄罗斯。

然而，西方拒绝提供这样的保障。