华人世界
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中国表示将不再关注美国的"关税数字游戏"
北京的这番声明是在白宫宣称中国由于其报复性行动而面临高达245%的关税之后发出的。
中国表示将不再关注美国的"关税数字游戏"
Washington said Trump was open to making a trade deal with China, but Beijing should make the first move, insisting that China needed "our money". / AP
2025年4月17日

中国外交部表示，如果美国继续玩“关税数字游戏”，中国将不会予以理会。此前，白宫指出，由于中国采取报复性措施，中国面临最高达245%的关税。

周四，北京对此作出回应。此前，白宫在周二的一份事实清单中表示，中国的关税总额包括最新的 125% 的互惠关税、为应对芬太尼危机而征收的 20% 的关税，以及为应对不公平贸易行为而对特定商品征收的 7.5% 至 100% 的关税。

当天早些时候，中国呼吁美国停止在贸易谈判中采取“极限施压”和“讹诈”手段。

这是对美国总统唐纳德·特朗普周三言论的回应。特朗普当时表示，关于贸易战，“球在中国一方”。

特朗普说：“中国需要与我们达成协议。我们不需要与他们达成协议。”

贸易紧张局势

两周前，特朗普宣布对所有国家加征额外关税，但随后突然取消了对多个国家的“对等关税”上调，同时保留了对中国的惩罚性关税。

作为回应，北京提高了对美国商品的关税，并表示谈判只能在相互尊重和平等的基础上进行。目前，许多其他国家已开始与华盛顿探讨双边协议。

上周，中国向世界贸易组织提交了一份新的投诉，表达了对美国关税的“严重关切”，并指责华盛顿违反了全球贸易组织的规则。

本周，中国出人意料地任命了一位新的贸易谈判代表，由中国驻世贸组织特使李成钢接替贸易沙皇王受文，他将在解决不断升级的关税战的任何谈判中发挥关键作用。

华盛顿方面表示，特朗普愿意与中国达成贸易协议，但前提是北京应先采取行动，并坚持认为中国需要“我们的资金”。

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