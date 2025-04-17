土耳其伊斯坦布尔机场去年是欧洲第二繁忙的机场，如今已开始同时运行三条跑道。

凭借这一基础设施，伊斯坦布尔机场成为欧洲首个启用三条跑道的机场，也是继美国之后全球第二个实现这一运行模式的机场。

在伊斯坦布尔机场举行的三跑道运行仪式上，土耳其交通部长阿卜杜勒卡迪尔·乌拉尔欧卢表示，从周四起，三架飞机可以在完全独立的跑道上同时起降。

“这不仅是土耳其的首次，也是欧洲航空的首次，同时也是全球航空史上的一个重要里程碑。在美国之后，土耳其成为唯一实施这一运行模式的国家。”他强调道。

乌拉尔欧卢指出，伊斯坦布尔机场作为土耳其的一个前瞻性项目，自2018年10月29日启用以来，一直是全球瞩目的焦点。

“伊斯坦布尔机场年旅客吞吐量达9000万人次，推动土耳其跻身全球航空业的前列。这座现代化建筑迎接了数以百万计的旅客，向世界展示了土耳其的经济和文化实力，使其成为航空领域的领导者。”

欧洲最大且第二大最繁忙的机场

“2019年，伊斯坦布尔机场在运营的第一年接待了超过5200万名旅客，而在2023年，这一数字超过了7600万。在每年服务超过4000万旅客的主要机场类别中，该机场接待了8010万名旅客，位列欧洲第二、全球第七。”

乌拉尔欧卢补充道，通过这一系统，伊斯坦布尔机场在欧洲的领先地位将进一步巩固，土耳其将再次向世界展示其在航空领域的全球领导地位。

根据土耳其国家机场总局（DHMI）的数据，2024年伊斯坦布尔机场接待了约8000万名旅客，成为欧洲最大且第二大最繁忙的机场。

此外，根据国际机场理事会（ACI）欧洲分会2024年度交通报告，伊斯坦布尔机场去年还成为欧洲最繁忙的航空货运枢纽。