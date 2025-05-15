土耳其外长哈坎·菲丹警告称，北约的核心价值观在“乌克兰和加沙等地”正受到威胁。

菲丹周三在土耳其地中海度假城市安塔利亚为参加非正式北约会议的外长们举办的晚宴开幕致辞中表示：“我们联盟捍卫的和平与稳定核心价值观在乌克兰和加沙等地正受到前所未有的威胁。”

他称北约是“人类历史上最成功的联盟”，并指出其力量不仅来源于军事责任，更重要的是来源于“我们代表着一个共享价值观、原则和理念的共同体”。

他还说道，“当前，混合型挑战和恐怖主义对我们的民主构成了严重威胁。在应对这些挑战时，我们最大的资产仍然是我们的团结和凝聚力。”

菲丹强调了此次会议的重要性，并表示周四的会议还将围绕即将在六月举行的海牙峰会展开深入讨论。

他希望晚宴能够为外长们提供一个更轻松的环境，以便非正式地交流想法。

菲丹提到，自公元前7世纪西德城建立以来，人类已经取得了长足的进步，然而，通过共享价值观联合起来的集体力量与合作实现和平的普遍规则，今天依然和当时一样有效。

北约面临的挑战

菲丹强调，尽管存在分歧，但在最终目标和承诺上保持团结至关重要。他呼吁盟国结合必要的能力，以“有效、公平和包容”的方式支持联盟的意志和承诺。

他表示，“这些包括联盟内部的公平跨大西洋负担分担、盟国之间无限制的国防工业合作，以及通过创新投资于我们未来的集体防御。”

“毫无疑问，在一个充满紧迫责任的世界中，这些问题中的一些需要我们的政府做出艰难而大胆的决定。”

他补充说：“此外，在许多盟国中，安全被视为理所当然，人们不愿根据安全需求的变化和要求采取行动。”

菲丹表示，联盟有责任“以清晰但不危言耸听的方式解释每个人面临的威胁的严重性”，并呼吁北约解释克服这些挑战的需求，同时向人们保证他们在这一过程中并不孤单。