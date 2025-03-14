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中国、伊朗、俄罗斯外交官重启核谈判
美国在特朗普总统任期内退出了这一具有里程碑意义的协议，该协议曾要求德黑兰限制其核计划,以换取制裁的解除。
中国、伊朗、俄罗斯外交官重启核谈判
Chinese Foreign Minister Wag Yi, stands with Russian Deputy Foreign Minister Sergey Ryabkov, and Iranian Deputy Foreign Minister Kazeem Gharibabadi, before a meeting regarding the Iranian nuclear issue at Diaoyutai State Guest House on March 14, 2025 in Beijing, China. / Photo: Reuters
2025年3月14日

据中国官方媒体报道，中国、俄罗斯和伊朗的外交官近日举行了会谈，北京希望此次会议能够重启长期停滞的伊朗核问题谈判。

在美国2015年退出核协议后，伊朗在接下来的一年内仍然遵守协议，但随后开始逐步减少其承诺。自那以后，恢复协议的努力一直未能取得进展。

中国表示，希望周五的会谈能够“加强沟通与协调，尽早恢复对话与谈判。

据中国中央电视台的会议通报，三国外交官就伊朗核问题及其他共同关心的问题交换了意见。

官方媒体并未透露更多会谈细节。此次会谈由中国副外长马朝旭、俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫和伊朗副外长卡泽姆·加里巴巴迪出席。

特朗普今年1月再次入主白宫后，恢复了其第一任期内对伊朗实施的“极限施压”制裁政策。

他呼吁与伊朗展开新一轮谈判，但伊朗表示，在美国制裁仍然存在的情况下，不会进行直接对话。

平等对话

本周，特朗普向伊朗发出一封信，敦促其进行核谈判，并警告如果拒绝可能会采取军事行动。

伊朗周四表示，这封信目前正在审阅中。特朗普称信件是写给伊朗最高领袖阿亚图拉·阿里·哈梅内伊的。

“最终，美国应该解除制裁，”伊朗外长阿巴斯·阿拉格希在周四接受政府官方报纸采访时表示。

“当我们在平等的基础上，没有压力和威胁，并且确信人民的国家利益能够得到保障时，我们将进行直接谈判。”

国际原子能机构（IAEA）上月的一份报告显示，伊朗已大幅增加其浓缩铀储量，浓度达到60%，接近制造核武器所需的90%。

伊朗最高领袖哈梅内伊本周表示，伊朗“没有核武器”，也“无意寻求”核武器。

联合国国际原子能机构（IAEA）今年2月的季度报告也指出，伊朗已显著增加其浓缩铀储量，浓度达到60%，距离制造核武器所需的90%仅一步之遥。

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