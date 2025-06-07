德黑兰周六谴责美国对伊朗人及其他11个主要来自中东和非洲国家公民的旅行禁令，称华盛顿的决定是“种族主义心态”的体现。

伊朗外交部负责海外伊朗人事务的总干事阿里雷扎·哈希米-拉贾表示，这项将于6月9日生效的措施“清楚地表明了美国决策者中至上主义和种族主义心态的主导地位”。

他在外交部发布的一份声明中补充道，这一决定“表明美国决策者对伊朗人民和穆斯林的深深敌意”。

美国总统唐纳德·特朗普周三签署了一项行政命令，重新实施类似于其第一任期内的广泛旅行限制，理由是国家安全威胁，此前科罗拉多州发生了一起针对亲以色列集会的燃烧弹袭击事件。

哈希米-拉贾表示，这项政策“违反了国际法的基本原则”，并剥夺了“数亿人仅因其国籍或宗教而旅行的权利”。

这位外交部官员还指出，这项禁令具有歧视性，并将“使美国政府承担国际责任”，但未进一步说明。

特朗普的禁令

除了伊朗，美国的禁令还针对阿富汗、缅甸、乍得、刚果（布）、赤道几内亚、厄立特里亚、海地、利比亚、索马里、苏丹和也门的公民。禁令对另外七个国家的旅行者实施了部分限制。

美国是伊朗以外最大的伊朗人社区所在地。

根据德黑兰外交部的数据，截至2020年，美国约有150万伊朗人居住。

伊朗与美国在1979年革命后不久断绝了外交关系，此后两国关系一直紧张。