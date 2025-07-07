第十七届经济合作组织（ECO）峰会圆满结束，并为区域合作设定了新的目标。

此次峰会在阿塞拜疆的汉肯迪举行，与会各方通过了一份联合声明，赞扬了阿塞拜疆在解放后的卡拉巴赫和东赞格祖尔经济区的大规模重建和发展努力。

声明还提到了伊斯兰合作组织外长理事会第51届会议通过的《伊斯坦布尔宣言》以及相关决议，讨论了数十万阿塞拜疆人被强行和系统性地从现今亚美尼亚领土驱逐的困境，并重申这些被驱逐的阿塞拜疆人拥有和平、安全和有尊严地返回其原居地的不可剥夺的权利。

声明指出，ECO成员国一致认为，应将经济可持续性和气候韧性置于未来议程的核心，并在增加可再生能源能力、气候友好型农业、水资源管理和生物多样性保护等问题上采取联合行动。

声明高度评价了ECO女性领导人在生态保护方面的倡议，特别是阿塞拜疆第一副总统梅赫里班·阿利耶娃和土耳其第一夫人艾米娜·埃尔多安的“零废弃”倡议。

声明祝贺阿塞拜疆成功主办了联合国气候变化大会（COP29），并支持土耳其申办2026年的COP31。

此外，声明还支持“ECO投资”、商会和工业理事会，建立统一的信息空间，以及加强ECO贸易与发展银行的职能的倡议。

声明还提到，将加强人工智能、区块链、空间技术和信息技术领域的合作，并强化ECO人工智能中心等机构的作用。

关于加沙、以色列-伊朗冲突和印度-巴基斯坦紧张局势的关切

声明对加沙局势的恶化表示关切，呼吁立即实现永久停火，并提供不受限制的人道主义援助。

声明还对以色列近期对伊朗的袭击表示关切，敦促尊重国际法，并呼吁通过对话解决分歧。

声明进一步对印度与巴基斯坦之间日益加剧的紧张局势表示关切，表达了对巴基斯坦的声援，并敦促双方通过外交手段解决问题。

声明还提到，第十八届ECO峰会将于2027年在伊朗举行。