英国外交大臣戴维·拉米在安卡拉与土耳其外交部长哈坎·菲丹会谈后举行的新闻发布会上，赞扬了土耳其在地区事务中发挥的作用。

拉米在周一发表的声明中强调了英国和土耳其之间密切的外交关系，并强调这种关系建立在频繁对话、战略协调和深厚文化联系的基础上。

拉米表示：“在我任职的12个月里，我每个月都会与哈坎·菲丹部长会面或交谈；我们经常进行不止一次的交流。”

拉米在讲话中强调了英土关系的牢固性。

拉米指出，预计今年将有近500万名英国公民前往土耳其，英国境内有大量土耳其人社团，这证明了两国人民之间持久的联系。他还强调，双方正在进行一项新的自由贸易协定谈判，该协定以280亿英镑（384亿美元）的年贸易额为基础。

拉米表示：“土耳其工商界的合作通常以英国为基地，这证明了双方牢固的工作关系。”

土耳其在乌克兰、加沙和叙利亚的作用

拉米赞扬土耳其为促成乌克兰和平和反击俄罗斯侵略所做的努力，同时强调了安卡拉为稳定黑海地区局势和达成期待已久的停火所做的努力。

在谈到乌克兰平民和俄罗斯军队的伤亡时，拉米表示：“我非常感谢土耳其为促成和平和结束重大生命损失所做的工作。”关于加沙问题，拉米表达了两国对人道主义危机的共同关切，并重申了双方致力于两国解决方案的承诺。他还确认叙利亚问题也是双方讨论的议题之一，并表达了英国对土耳其地区安全合作的赞赏。他说：“我们有着非常密切的工作关系，我相信在未来几个月，在这个充满挑战、艰难的地缘政治时期，你们将会看到英国和土耳其之间开展更多的合作。”