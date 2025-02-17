尼泊尔与中国就“一带一路”倡议签署框架协议。尼泊尔外交部周三表示，自七年前签署首份协议以来，未取得任何进展。而这项新协议为项目合作铺平了道路。

尼泊尔总理K.P.夏尔马·奥利（K.P. Sharma Oli）自7月份宣誓就职以来，正在进行他的首次海外访问，并于周一抵达北京。他打破传统，没有选择前往与尼泊尔保持数百年紧密联系的新德里，而是将首次正式访问选择了中国。

2017年，尼泊尔和中国签署了一项初步协议，支持中国国家主席习近平提出的“一带一路”倡议，该倡议旨在推动中国与全球的基础设施建设和贸易联系。

然而，由于缺乏必要的合作框架，以及尼泊尔国内各政党未能达成共识，在过去七年里，该协议框架内的任何项目都未能规划或启动。

债务担忧

周三签署的协议表明，两国将推进项目的具体细节，包括道路改善和交通走廊建设，并确定融资方式。

与此同时，债务问题在尼泊尔总理奥利（Oli）的联合政府内部引发了争议。奥利的重要支持者尼泊尔大会党（Nepali Congress Party）反对任何通过贷款资助的项目。

尼泊尔外交部在X平台（前推特）上发文称：“今天签署了‘一带一路’合作框架协议。”但并未提供更多细节。

中国向尼泊尔提供了2.16亿美元贷款，用于在首都加德满都以西约125公里的博克拉（Pokhara），修建该国第二大国际机场。该机场于去年投入运营。

然而，这座由中国建设、被北京视为“一带一路”倡议成功象征的机场，正面临国际航班稀缺的问题。印度拒绝向飞往该机场的航班提供空域通行权，使其运营受到严重影响。