美国总统唐纳德·特朗普表示，美国正在与中国就关税问题进行谈判，他相信世界两大经济体能够达成协议，结束激烈的贸易战。

特朗普周四在椭圆形办公室对记者说：“是的，我们正在与中国对话。据我所知，他们已经联系过我们好几次了。”

特朗普证实，此次会谈是在他将对华关税提高至创纪录的145%之后进行的。关税上调是在北京对特朗普大规模“解放日”关税进行报复之后做出的。

但当被问及是否与中国国家主席习近平直接通话时，特朗普闪烁其词。他之前曾就这个问题做出过各种暗示。

特朗普表示：“我从未说过是否进行过会谈，我认为这不合适。”

北京没有立即对特朗普的言论发表评论。

“球在中国手里”

当记者问及习近平是否与他联系时，特朗普回答说：“你们可以认为这很明显，不过，我们很快就会谈论这个问题。”

特朗普政府正与超级大国竞争对手中国展开贸易战，双方均征收高额关税，导致世界市场陷入动荡。

特朗普在白宫会见意大利总理乔治亚·梅洛尼时表示：“我认为我们将与中国达成非常好的协议。”梅洛尼目前正在华盛顿就取消美国对欧盟征收的关税进行会谈。

去年中国向美国出口了价值超过4000亿美元的商品；这远远高于美国公司对中国的销售额。

白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特周二表示：“现在球在中国手里。他们需要达成协议。我们不需要与他们达成协议。”

在谈到 TikTok 时，特朗普表示，双方已经达成协议，但由于对该平台在美国运营的国家安全担忧，该协议将被推迟。

他说:“我们已经就TikTok达成了协议，但这取决于中国。所以我们将推迟交易，直到问题得到解决。”

特朗普表示：“TikTok 协议非常好。TikTok 对中国有利。我认为中国希望尤其是我们与世界上一些最优秀的公司几乎已经完成的这项协议能够达成。”