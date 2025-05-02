中国周五表示，正在评估美国提出的关于关税谈判的建议，但强调华盛顿必须准备取消那些扰乱全球市场和供应链的关税，谈判才能开始。

自4月以来，美国对许多中国商品征收的惩罚性关税已高达145%，而中国则对美国进口商品加征了125%的新关税。

高端科技产品如智能手机、半导体和计算机暂时免于美国关税。美国总统特朗普多次声称中国已主动寻求就关税问题进行谈判，本周他表示相信“我们有很大的机会达成协议”。

周五，中国商务部表示，是美国主动提出谈判建议，目前正在“评估”这一提议。但商务部强调，任何谈判都需要美国首先做出让步。

“如果美国想谈，就应该表现出诚意，准备纠正其错误做法并取消单边关税，”商务部表示。“在任何可能的对话或谈判中，如果美方不纠正其错误的单边关税措施，只能说明美方完全没有诚意，并将进一步损害双方的互信。”

“言行不一，甚至试图以谈判为名进行胁迫和讹诈，是行不通的，”商务部补充道。

复旦大学美国研究中心主任吴心伯表示，北京可能会采取强硬立场。“当然，美国希望尽快开始谈判，但我们的态度是：‘你必须先采取一些行动来表现诚意’，”吴心伯对法新社表示。一旦美国取消对中国的关税，“我们可以讨论我们的正当关切，例如华盛顿对双边贸易不平衡的担忧，以及北京对美国试图‘压制’其技术发展的不满。”

几十个国家面临7月到期的90天期限，需与华盛顿达成协议以避免更高的、针对具体国家的关税。而相比之下，北京则誓言如果有必要，将战斗到最后。本周，中国外交部在社交媒体上发布的一段视频中誓言“绝不下跪！”

“中国的立场始终非常一致，”商务部周五表示。“如果要战，我们将战斗到底；如果要谈，大门敞开。关税战和贸易战是由美方单方面挑起的。”

地雷与橄榄枝

中国承认，全球经济的波动对其长期依赖出口的经济造成了压力，官员们也承认面向海外的企业正面临困难。

本周数据显示，中国4月的工厂活动萎缩，北京将其归因于全球经济的“急剧变化”。而周三数据显示，美国经济在今年前三个月意外萎缩，特朗普的关税计划引发了进口激增。

新加坡国立大学的庄嘉颖表示，尽管双方经济需求日益迫切，但是否能取得进展仍不明朗。“双方都不愿显得软弱，”他说。SPI资产管理公司的分析师斯蒂芬·因尼斯表示，中国周五的表态是这场艰难贸易战中的“第一根橄榄枝”。“表面上看，双方都在挥舞和解的旗帜，”他在一份报告中写道。“但深入一层，前方的道路仍然布满地雷，”他补充道。“中国誓言‘战斗到底’的立场并未改变，只是被更柔和的表述掩盖了，而‘先取消关税’的要求对白宫来说仍然是不可接受的。”

亚洲市场动态

周五，亚洲市场普遍上涨，追随华尔街的涨势，因为中国表示正在考虑美国提出的关于高额关税的谈判建议。

周四，由于科技巨头微软和Meta的强劲业绩抵消了持续的经济担忧，美国市场走高。苹果公司报告第一季度利润超出预期，但警告称，美国关税可能对公司造成损失并扰乱其供应链。

亚马逊第一季度收入增长了9%，但其前景因美中贸易战的潜在影响而令投资者感到不安。

在亚洲，周五交易中，香港恒生指数上午上涨超过1%，而日本主要的日经指数上涨约0.6%。日本驻美关税谈判特使周四在华盛顿表示，两国之间的第二轮谈判“坦诚且具有建设性”。

作为美国的关键盟友和最大投资者，日本也受到与大多数国家相同的10%基准关税的影响，同时还面临对汽车、钢铁和铝的更高关税。日本央行此前警告称，关税正在加剧全球经济的不确定性，并下调了其增长预测，同时维持关键利率不变。

投资者们周五关注美国4月就业数据，以判断美联储的利率路径。