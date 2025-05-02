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中国对与美国进行贸易谈判持开放态度
北京表示，如果美国想进行对话，必须先准备好取消那些扰乱全球市场和供应链的关税。
中国对与美国进行贸易谈判持开放态度
FILE PHOTO: China’s commerce ministry says the US that had reached out and that it was “currently evaluating” an offer to negotiate. But, it said, any talks would first require concessions from the US side. / Reuters
2025年5月2日

中国周五表示，正在评估美国提出的关于关税谈判的建议，但强调华盛顿必须准备取消那些扰乱全球市场和供应链的关税，谈判才能开始。

自4月以来，美国对许多中国商品征收的惩罚性关税已高达145%，而中国则对美国进口商品加征了125%的新关税。

高端科技产品如智能手机、半导体和计算机暂时免于美国关税。美国总统特朗普多次声称中国已主动寻求就关税问题进行谈判，本周他表示相信“我们有很大的机会达成协议”。

周五，中国商务部表示，是美国主动提出谈判建议，目前正在“评估”这一提议。但商务部强调，任何谈判都需要美国首先做出让步。

“如果美国想谈，就应该表现出诚意，准备纠正其错误做法并取消单边关税，”商务部表示。“在任何可能的对话或谈判中，如果美方不纠正其错误的单边关税措施，只能说明美方完全没有诚意，并将进一步损害双方的互信。”

“言行不一，甚至试图以谈判为名进行胁迫和讹诈，是行不通的，”商务部补充道。

复旦大学美国研究中心主任吴心伯表示，北京可能会采取强硬立场。“当然，美国希望尽快开始谈判，但我们的态度是：‘你必须先采取一些行动来表现诚意’，”吴心伯对法新社表示。一旦美国取消对中国的关税，“我们可以讨论我们的正当关切，例如华盛顿对双边贸易不平衡的担忧，以及北京对美国试图‘压制’其技术发展的不满。”

几十个国家面临7月到期的90天期限，需与华盛顿达成协议以避免更高的、针对具体国家的关税。而相比之下，北京则誓言如果有必要，将战斗到最后。本周，中国外交部在社交媒体上发布的一段视频中誓言“绝不下跪！”

“中国的立场始终非常一致，”商务部周五表示。“如果要战，我们将战斗到底；如果要谈，大门敞开。关税战和贸易战是由美方单方面挑起的。”

地雷与橄榄枝

中国承认，全球经济的波动对其长期依赖出口的经济造成了压力，官员们也承认面向海外的企业正面临困难。

本周数据显示，中国4月的工厂活动萎缩，北京将其归因于全球经济的“急剧变化”。而周三数据显示，美国经济在今年前三个月意外萎缩，特朗普的关税计划引发了进口激增。

新加坡国立大学的庄嘉颖表示，尽管双方经济需求日益迫切，但是否能取得进展仍不明朗。“双方都不愿显得软弱，”他说。SPI资产管理公司的分析师斯蒂芬·因尼斯表示，中国周五的表态是这场艰难贸易战中的“第一根橄榄枝”。“表面上看，双方都在挥舞和解的旗帜，”他在一份报告中写道。“但深入一层，前方的道路仍然布满地雷，”他补充道。“中国誓言‘战斗到底’的立场并未改变，只是被更柔和的表述掩盖了，而‘先取消关税’的要求对白宫来说仍然是不可接受的。”

亚洲市场动态

周五，亚洲市场普遍上涨，追随华尔街的涨势，因为中国表示正在考虑美国提出的关于高额关税的谈判建议。

周四，由于科技巨头微软和Meta的强劲业绩抵消了持续的经济担忧，美国市场走高。苹果公司报告第一季度利润超出预期，但警告称，美国关税可能对公司造成损失并扰乱其供应链。

亚马逊第一季度收入增长了9%，但其前景因美中贸易战的潜在影响而令投资者感到不安。

在亚洲，周五交易中，香港恒生指数上午上涨超过1%，而日本主要的日经指数上涨约0.6%。日本驻美关税谈判特使周四在华盛顿表示，两国之间的第二轮谈判“坦诚且具有建设性”。

作为美国的关键盟友和最大投资者，日本也受到与大多数国家相同的10%基准关税的影响，同时还面临对汽车、钢铁和铝的更高关税。日本央行此前警告称，关税正在加剧全球经济的不确定性，并下调了其增长预测，同时维持关键利率不变。

投资者们周五关注美国4月就业数据，以判断美联储的利率路径。

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