土耳其
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埃尔多安敦促俄罗斯和乌克兰利用伊斯坦布尔会谈实现持久和平
俄罗斯外交部长周三与美国国务卿马可·卢比奥通电话,讨论了在土耳其伊斯坦布尔可能举行的俄罗斯-乌克兰和平谈判。
埃尔多安敦促俄罗斯和乌克兰利用伊斯坦布尔会谈实现持久和平
Erdoğan urges Russia, Ukraine not to miss peace opportunity / AA
2025年5月29日

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安表示，伊斯坦布尔会谈所取得的进展是莫斯科与基辅之间实现持久和平的一个机会，并敦促俄罗斯和乌克兰不要错失这一良机。

埃尔多安说道，“我们与俄罗斯和乌克兰都保持联系。我们认为取得的进展是实现持久和平的一个契机。”

土耳其总统还表达了希望能够在伊斯坦布尔恢复谈判的愿望。

他说，“俄罗斯外长拉夫罗夫的声明不容小觑。这进一步增强了我们对和平的希望。”

“拉夫罗夫表示，俄罗斯和乌克兰希望在伊斯坦布尔举行第二轮会谈。这将使伊斯坦布尔和平进程得以重新启动。”

俄罗斯外长拉夫罗夫周三与美国国务卿马尔科·卢比奥通电话，讨论了可能在土耳其伊斯坦布尔举行的俄乌和平谈判。

拉夫罗夫此前表示，俄罗斯提议于6月2日在伊斯坦布尔与乌克兰举行第二轮谈判。

乌克兰尚未对俄罗斯的提议作出回应。

与此同时，土耳其外长哈坎·菲丹周一在俄罗斯首都莫斯科会见了俄罗斯总统弗拉基米尔·普京，然后前往乌克兰。

菲丹计划会见乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基、总理丹尼斯·什梅加尔、国防部长鲁斯捷姆·乌梅罗夫、乌克兰外长安德里·西比哈，以及乌克兰总统办公室主任安德里·耶尔马克。

预计会谈将涉及双边问题以及地区问题，包括与俄罗斯就乌克兰问题达成解决方案的谈判。

5月16日，俄罗斯和乌克兰在伊斯坦布尔举行了三年来的首次直接会谈，双方同意进行一次大规模的囚犯交换，共涉及双方各1000人。

在土耳其的斡旋下，双方还同意继续就停火问题进行谈判。

埃尔多安总统在从阿塞拜疆访问返回途中还表示，土耳其与阿塞拜疆在国防、能源、农业和畜牧业领域正在加强合作。

埃尔多安还对阿塞拜疆和亚美尼亚为实现和平所采取的步骤表示欢迎，并称赞巴库是该地区和平的缔造者。

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