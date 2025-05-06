中国谴责美国中央情报局（CIA）发布的招聘广告，呼吁对中国政府感到不满的官员泄露国家机密，称其为“赤裸裸的政治挑衅”。

外交部发言人林健周二表示：“美国不仅恶意抹黑和攻击中国，还公开欺骗和引诱中国人员投降，甚至直接针对中国政府官员。”

上周，美国情报机构发布了一些视频，声称目的是“招募中国官员为美国提供帮助”。

CIA局长约翰·拉特克利夫表示，这些具有电影效果的视频是“我们在CIA调整情报手段的众多方式之一”。

中国周二表示，美国使用“各种卑劣手段窃取他国机密，干涉他国内政，破坏他国政治权力”。

林健指出：“美国中央情报局在社交媒体上发布的视频，是其这一行为的又一次自我供认，并且证据确凿。”

“中国对此表示强烈谴责，”他补充道。

关于间谍指控的相互交锋

上个月，安全部门表示，他们在二月份于哈尔滨举办的亚洲冬季运动会期间，发现了三名美国“秘密特工”涉嫌参与网络攻击的证据。

今年三月，中国国家安全部表示，一名前工程师因向某未具名外国势力泄露国家机密被判处死刑。

中国周二誓言将采取“必要措施，坚决打击外国反华势力的渗透和破坏活动”。

林健表示，中国将“坚定维护国家主权、发展和安全利益”。