土耳其
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土耳其总统埃尔多安祝贺阿塔图尔克纪念日和青年与体育节
雷杰普·塔伊普·埃尔多安总统说："我们正在保护祖国和共和国，我们正在采取措施，在各个领域推动、提升土耳其共和国，使其永存。"
土耳其总统埃尔多安祝贺阿塔图尔克纪念日和青年与体育节
"We are protecting the homeland and the Republic—sacred legacies entrusted to us by our ancestors—and we are taking steps to advance and elevate the Republic of Türkiye, which will endure forever, in every field," the Turkish president stated. / TRT World and Agencies
2025年5月19日

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安祝贺阿塔图尔克纪念日和青年与体育节。

周一，土耳其通讯署通过社交平台X发布了埃尔多安的致辞。他强调了5月19日的历史意义，这一天标志着土耳其共和国创始人穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克于1919年领导的土耳其独立战争的开始。

埃尔多安表示：“我们正在保护祖先交托给我们的神圣遗产——祖国和共和国，并在各个领域采取措施，推动和提升土耳其共和国，使其长存。”

他还强调，他不仅将土耳其青年视为未来的建筑师，更是变革的推动力量。他说，他“真正”相信，土耳其青年怀揣着“我们文明的遗产”，凭借他们的活力、决心和梦想，将在“土耳其世纪”这一时代留下深远的印记。

在建设土耳其未来的过程中，埃尔多安表示：“我们解决并永久消除任何可能浪费土耳其青年精力和国家资源的无谓争论。”

“我们竭尽全力兑现承诺，为我们的青年留下一个和平安宁、高科技和繁荣的国家。”

埃尔多安指出：“我们为青年提供机会，让他们在科学、艺术、体育、农业、外交和核技术等各个领域发现自己的潜力，并与青年携手并肩，共同实现伟大而强大的土耳其的理想。”

他还表示，他们将继续支持所有为实现目标而不懈努力、不轻言放弃，并希望进一步弘扬祖先文明遗产的土耳其青年。

青年与体育节

埃尔多安表示，他们将始终保持努力工作的决心，为土耳其青年取得更多成就，并将土耳其的每一项成功归功于青年。他指出，通过采取的措施，土耳其正日益强大，巩固了其中心国家的地位。

埃尔多安还向“我们独立战争的所有英雄，尤其是向穆斯塔法·凯末尔”致以敬意。

1919年5月19日，阿塔图尔克从伊斯坦布尔抵达黑海城市萨姆松，开启了独立战争。四年后，这场战争将土耳其转变为现代化国家。

1938年，阿塔图尔克将5月19日献给土耳其青年，作为青年与体育节。这一天成为全国性节日，年轻人通过体育和文化活动以及全国各地的官方仪式来庆祝。

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