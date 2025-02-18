面对盟友的限制，土耳其开发本土技术，目前已成为无人机领域的全球领先者。

全球军用无人机市场正在发生巨大变化。根据美国新美国安全中心（CNAS）近日发布的报告，土耳其成为全球武装无人机和无人驾驶飞行器供应份额最大的国家。

这一崛起开启了全球无人机扩散的新时代，将美国和以色列等以前的领先者抛在了身后。

新美国安全中心本月早些时候发布的一份报告显示，自 2018 年以来，土耳其、中国和美国共向 40 个不同的国家出售了 69 架武装无人机。

销售的武装无人机中有 65% 来自土耳其，26%来自中国，而美国的份额仅为 8%。

土耳其领先地位背后的原因

专家认为，土耳其在无人机市场的领先地位源于安卡拉对国内国防工业的重视。

博士教授穆拉特·阿斯兰表示：“土耳其在开发先进无人机方面取得的成功，直接归功于国防部门特别是在美国和以色列等传统盟友限制技术转让或拒绝销售的关键时期，为克服获取外国技术的障碍而付出的努力。”

阿斯兰表示，无人机首次出现时只是一种通常用于侦察、监视和火力支援任务的简单系统。

他补充说：“但随着时间的推移，无人机已经发展成为能够携带多种有效载荷的复杂平台，大大扩展了其在现代战争中的作用。”

国防工业的作用

土耳其在全球无人机市场的领先地位基于白卡尔、土耳其火箭工业公司和军事电子工业公司等国防公司的成功。

白卡尔公司的白拉克塔尔TB2无人机在阿塞拜疆和亚美尼亚之间的卡拉巴赫战争中发挥了重要作用，成为土耳其无人机技术成功的象征产品。

除白拉克塔尔TB2之外，由白卡尔公司研制的阿肯哲无人机也是一款更先进的高空飞行器，进一步巩固了土耳其作为高科技无人机生产国的地位。

充满挑战的旅程

土耳其的崛起之路并不容易。土耳其最初在采购零部件方面面临困难，因此决定生产自己的系统。

阿斯兰称，土耳其在无人机研制过程中遇到了重大障碍。

他说：“土耳其 20 世纪 90 年代想要购买以色列制造的“苍鹭”无人机时存在操作限制。例如，这些系统应该由以色列人员而不是土耳其操作员操作。”

这种依赖以及接收外国无人机实时情报的延迟促使土耳其启动自己的无人机生产计划。

在这一进程中，土耳其火箭工业公司、军事电子工业公司等防务领域的重要参与者也为土耳其的崛起做出了贡献。土耳其火箭工业公司专注于无人机的导弹系统和武器集成，而军事电子工业公司则致力于研发可增强无人机能力的先进航空电子、通信和电子战系统。

2022 年共有六个国家首次进入无人机市场，但所有国家都青睐白卡尔公司的白拉克塔尔TB2 型号，从而巩固了土耳其在全球市场的主导地位。

凭借自身力量取得成功

土耳其无人机生产的重要一步是发展自身技术和生产能力。

阿斯兰指出，土耳其已实现多元化或开始在本地生产零部件，以克服关键的供应问题。

他说：“尽管面临关键零部件禁运，土耳其仍成功在生产中创造了乘数效应，特别是在我们意识到依赖外国系统无法保障国家安全之后取得了突飞猛进的发展。”

安卡等具有独特设计和功能的无人机的开发是土耳其国防工业的一个重大转折点。

土耳其无人机出口大幅增长，2021年超越中国。自 21 世纪初以来，白卡尔出口其 83% 的产品，并于 2022 年实现了 18 亿美元的出口额。

新美国安全中心的报告强调，美国和以色列在无人机市场的主导地位“早已结束”，土耳其、中国和伊朗更具成本效益的替代品已经占领了市场。

这一趋势大大增加了全球武装无人机的转让，土耳其处于领先地位。

在白卡尔、土耳其火箭工业公司和军事电子工业公司等公司的带领下，土耳其崛起成为军用无人机生产领域的领先国家，这也反映出全球军事力量平衡的广泛转变。 白拉克塔尔TB2和阿肯哲等价格实惠的高科技无人机正在重塑现代战争，并使土耳其成为这一关键国防领域的核心参与者。

哈桑卡留朱大学博士教授阿斯兰强调，生产武装无人机不仅关乎平台，平台上使用的弹药和控制系统也很重要。

“土耳其火箭工业公司通过开发先进弹药发挥了重要作用。 军事电子工业公司提供电气和电子支持，哈维尔工业公司则主要负责开发必要的软件。

他说：“这些公共防务公司在无人机模型研发中发挥了主导作用。但如果没有国内弹药生产，土耳其仍将依赖外部供应商。”