土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安强烈谴责以色列对伊朗的空袭，声称这些袭击是危险的升级，威胁到地区和全球的稳定。

埃尔多安在周五通过其官方X账号发表声明称：“以色列今天早上将其让我们地区——尤其是加沙——陷入血腥、眼泪和不稳定的战略提升到了一个非常危险的水平。”

埃尔多安总统将对邻国伊朗的袭击形容为“无视国际法的公然挑衅”，并指出这些袭击发生在核谈判加剧、国际社会对以色列在加沙行动的压力不断增加的关键时刻。

埃尔多安警告称，“这些袭击揭示了内塔尼亚胡政府的无法无天的心态，以色列的“鲁莽和侵略行为”正在将地区和世界推向灾难的边缘。”

‘我们强烈谴责对我们邻国伊朗的卑劣袭击’

埃尔多安呼吁国际社会采取行动，他表示：“国际社会必须制止以色列威胁地区和全球稳定的不法行为。内塔尼亚胡及其屠杀团伙发动的袭击，正在点燃整个地区的战火，必须立即停止。”

他重申了土耳其反对中东局势进一步升级的立场，并说道，“我们再次声明，我们不希望看到中东地区更多的流血、破坏和冲突。”

埃尔多安最后表达了对伊朗的声援：“作为土耳其，我们强烈谴责对我们邻国伊朗的卑劣袭击，向友好和兄弟般的伊朗人民表示哀悼，愿逝者安息，伤者早日康复。”