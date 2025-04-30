土耳其无人机巨头拜卡尔（Baykar）与意大利国防巨头莱昂纳多（Leonardo）签署了一项具有里程碑意义的初步协议，这标志着土耳其与意大利日益紧密的战略关系以及土耳其在全球国防领域影响力的进一步扩大。

这项协议主要聚焦于无人机（UAV）和高科技领域的合作开发与生产，是在第四届土耳其-意大利政府间峰会期间签署的一系列协议之一。此次峰会由土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安与意大利总理乔治娅·梅洛尼共同主持，于周二在罗马举行。

拜卡尔Baykar与莱昂纳多Leonardo的协议成为此次峰会的亮点，标志着两国在国防合作方面迈出了重要一步。尽管协议仍处于初步阶段，但这一协议表明两国正准备深化联合技术开发，可能在快速发展的无人机和航空航天领域创造新的能力。

拜卡尔Baykar以生产 Bayraktar TB2 和更先进的 Akıncı 无人机而闻名，是全球无人机出口领域的领先企业。该公司的系统已销往 30 多个国家，并因其在乌克兰、利比亚和卡拉巴赫等冲突中的有效性而受到国际关注。

Baykar进军意大利航空市场，继续拓展欧洲业务

与莱昂纳多Leonardo的协议是在拜卡尔Baykar高调收购意大利航空公司Piaggio Aerospace几个月后达成的，这一举动曾在欧洲防务界引发广泛关注。

据报道，此次收购包括宝贵的制造基础设施和航空专业知识，被广泛解读为拜卡尔Baykar扩大其欧洲足迹并进入欧盟防务市场的战略举措之一。

通过最新协议，拜卡尔Baykar不仅与一家主要的欧洲国防公司深化合作，还将自己定位于安卡拉与罗马之间日益增长的工业和技术联系的核心。

除了拜卡尔Baykar与莱昂纳多Leonardo的协议外，土耳其和意大利还签署了涵盖贸易、工业投资、空间合作、文化和体育交流、社会服务以及交通运输等领域的一系列谅解备忘录。

然而，鉴于当前地缘政治的不确定性和全球对无人机技术日益增长的需求，国防相关交易预计将受到最多的战略关注。