包括美国总统唐纳德·特朗普在内的七国集团领导人准备于周一在加拿大落基山脉举行会谈，讨论是否能够在伊朗与以色列之间日益升级的冲突中找到共同立场。

此次为期三天的会议在卡纳纳斯基斯山镇举行，这标志着特朗普重返国际外交舞台。他以挑战常规和对盟友与对手一视同仁地实施广泛关税而震惊了盟友。

加拿大总理马克·卡尼准备了一份议程，旨在尽量减少这个由富裕工业化民主国家组成的俱乐部内部的分歧——成员包括英国、加拿大、法国、德国、意大利、日本和美国。

然而，就在峰会开始前两天，以色列突然对伊朗发动了大规模的军事袭击，震惊了全世界。

据外交官透露，加拿大目前正在与各国沟通，试图发出一份联合声明，呼吁以色列和伊朗缓和局势。声明可能呼吁降级冲突，或者简单地支持以色列，称其因伊朗有争议的核活动而拥有“自卫权”。

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩告诉记者，她在峰会前与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡进行了交谈，并称伊朗应为局势负责。

“当然，我认为从长远来看，通过谈判解决问题是最好的办法，”她说，但并未直接呼吁立即停火。

特朗普对以色列的袭击表示赞扬，并指出其使用了美国武器，尽管内塔尼亚胡无视了他公开呼吁以色列暂缓行动的建议，因为美国正在寻求通过谈判解决问题。

不同寻常的是，日本一向与伊朗保持友好关系，但此次却与美国和欧洲盟友立场分裂，强烈谴责以色列的袭击“令人深感遗憾”。

尽管对加沙被围困地区的人道主义状况表示担忧，欧洲大国在伊朗问题上都避免批评以色列。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙呼吁克制，并敦促伊朗重新与美国展开谈判，同时也指责德黑兰因其核计划升级了紧张局势。

访问“第51个州”

尽管特朗普曾嘲笑美国的北方邻国加拿大，称其作为“第51个州”会更好，但他仍然访问了加拿大。

自从卡尼三月接替贾斯廷·特鲁多担任总理以来，两国关系有所缓和。卡尼以其能力而非魅力著称，而特鲁多曾是全球舞台上的明星，但特朗普对他公开表示不满。

2018年，特朗普上次访问加拿大参加七国集团峰会时，他提前离开，并在空军一号上发推文侮辱特鲁多，宣布美国不再支持峰会的最终声明。

但深层次的紧张关系依然存在。特朗普寻求对以自由贸易为中心的全球经济秩序进行彻底改革，并誓言对美国的朋友和敌人一视同仁地实施广泛关税。

冯德莱恩周六与特朗普通电话时表示，希望欧洲能够找到解决方案，并对美国的做法提出了含蓄的批评。

“让我们保持贸易的公平、可预测和开放。我们都需要避免保护主义，”她说。

将乌克兰与伊朗问题联系起来

冯德莱恩还呼吁七国集团将伊朗和乌克兰的危机联系起来。乌克兰遭受了由伊朗神职人员领导的国家向俄罗斯出售的无人机的袭击。

“同样类型的伊朗设计和制造的无人机和弹道导弹正在无差别地袭击乌克兰和以色列的城市。因此，这些威胁需要一起解决，”她说。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基是受邀嘉宾之一，他希望与特朗普会面。特朗普曾在2月28日白宫会见他时公开嘲讽他。

特朗普曾希望迫使乌克兰与俄罗斯迅速达成协议，但在俄罗斯总统弗拉基米尔·普京拒绝美国主导的至少暂时停火的呼吁后，他感到沮丧。

特朗普周六与普京通电话，讨论了以色列-伊朗冲突和乌克兰问题。

然而，马克龙对普京作为中东调解人表示怀疑。

法国总统在前往卡纳纳斯基斯之前曾访问格陵兰，并谴责特朗普威胁要夺取丹麦的自治领土。

“这不是盟友之间该做的事，”他说。

特朗普则是在参加华盛顿的一场军事阅兵后抵达峰会的，这场阅兵恰逢他的生日，引发了全国范围内对其日益专制化举措的抗议。