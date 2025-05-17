中国蓝箭航天技术有限公司研发的一枚甲烷动力火箭成功将六颗卫星送入轨道，这标志着该公司在使用廉价且更清洁的燃料方面迈出了重要一步，同时也为其开发可重复使用的火箭奠定了基础。

据公司声明，于北京时间中午12点12分（格林尼治标准时间04点12分）从中国西北的酒泉卫星发射中心成功发射。这是朱雀二号系列火箭的第五次飞行。

中国蓝箭航天总部位于北京，于2023年7月成为全球首家成功发射甲烷-液氧火箭的公司，领先于包括马斯克的SpaceX和杰夫·贝索斯的蓝色起源在内的美国竞争对手。

近年来，使用甲烷作为燃料的运载火箭引起了广泛关注。甲烷被认为比传统的碳氢燃料污染更少、更安全且成本更低，同时也是可重复使用火箭的理想推进剂。

蓝箭航天增加了火箭的有效载荷能力，这反映了中国商业航天产业日益增长的需求。在与马斯克的星链计划竞争的背景下，中国正在努力打造自己的卫星星座。

首次成功的甲烷燃料发射

首次成功的甲烷动力发射并未携带真实卫星，但2023年12月的第二次发射成功将三颗卫星送入轨道。本次发射则将六颗卫星送入轨道，进一步巩固了蓝箭航天在该领域的地位。

可重复使用火箭由SpaceX率先开发，已证明其能够降低发射和航天运输的成本。蓝箭航天创始人兼首席执行官张昌武表示，公司已开始研发可重复使用火箭，并计划在2025年下半年进行测试发射。

朱雀二号系列的最新型号进行了技术改进，包括首次采用将液氧和甲烷冷却至沸点以下的推进方法，从而提升了推力。这一技术进步将有助于公司实现发射可重复使用火箭的目标。

自2014年中国政府允许私人资本进入航天产业以来，中国商业航天公司纷纷涌入这一领域。蓝箭航天是最早进入市场且资金最充足的企业之一。

蓝箭航天成立于2015年，获得了包括当时被称为红杉资本中国的风险投资公司、中国房地产开发商碧桂园的投资部门以及国家支持的中国中小企业发展基金在内的多方投资。

根据中国企业数据库显示，蓝箭航天于2020年筹集了12亿元人民币（约合1.7亿美元），并在2023年12月从一家专注于先进制造业的国有基金获得了9亿元人民币（约合1.2亿美元）的融资。