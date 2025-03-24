根据警方周日的声明，一名嫌疑人在加拿大多伦多附近的一家公共图书馆袭击了一名穆斯林女性后被拘留。袭击者试图点燃受害者的头巾。

“（受害者）当时正在图书馆学习，一名身份不明的女性接近了她，”达勒姆地区警方在声明中表示。“这名女性开始对受害者大喊脏话，并向她的头部投掷物品。”

“随后，嫌疑人试图摘下受害者的头巾，并在头巾上倒了一种未知液体。接着，嫌疑人拿出打火机，试图点燃头巾。”

受害者大声呼救，图书馆的安保人员介入。警方表示，嫌疑人随后逃离现场，但在几小时后被逮捕。

加拿大穆斯林全国委员会（NCCM）在一份新闻稿中表示，他们对这一事件感到“震惊”。

“这种暴力行为成为我们社区的常态是令人愤慨的，”NCCM首席执行官斯蒂芬·布朗表示。他说：“近年来，伊斯兰恐惧症事件呈指数级增长。”

“现在是我们民选领导人站出来，共同解决这一问题的时候了，”他补充道。

阿贾克斯市市长肖恩·科利尔和图书馆董事会主席皮亚利·科雷亚在该镇网站上发表了一份联合声明。

声明中指出：“对于这起可怕事件的受害者以及任何因此感到触动、受伤或沮丧的人——尤其是因为这次活动恰逢斋月，即和平与精神纽带的月份——我们在这里支持你们，并坚决反对一切形式的仇恨和不容忍行为”。

布朗表示，NCCM已要求警方将此事件作为仇恨犯罪处理。