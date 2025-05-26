土耳其被《Wanderlust》杂志2025年版“绿色旅行榜单”评为全球最环保的旅行目的地之一。这本享有盛誉的杂志在全球范围内拥有数百万读者。

《Wanderlust》是英国历史最悠久、最受尊敬的独立旅行杂志之一，深受旅行爱好者和全球旅游业专业人士的关注，被广泛认为是环保旅行目的地领域的重要权威杂志。

该杂志在欧洲、美洲、大洋洲和亚洲拥有广泛的读者群，土耳其此次入选，充分体现了其绿色旅游愿景正日益受到全球关注。

在专门介绍土耳其的文章中，杂志特别强调了土耳其在可持续旅游方面的领导地位，尤其提到了被列为联合国教科文组织世界遗产的内姆鲁特山。

内姆鲁特拥有不朽的雕塑，它不仅是一个具有文化意义的景点，也是土耳其生态意识管理方法的鲜明视觉象征，因此该杂志以整版的篇幅报道了内姆鲁特。

文章还赞扬了土耳其通过可持续实践保护其21处联合国教科文组织世界遗产的持续努力。

土耳其入选《Wanderlust》不仅体现了其丰富的自然和文化资源，也彰显了其负责任和环保旅游政策在全球范围内的影响力。

根据土耳其文化和旅游部的声明，土耳其通过坚定的努力和高影响力的全球倡议，再次巩固了其在可持续旅游领域的国际领导地位。

作为旅游行业最具影响力的出版物之一，《Wanderlust》通过其“绿色旅行榜单”，每年影响着数百万环保旅行者的选择。