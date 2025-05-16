随着俄罗斯和乌克兰重启和平谈判以结束战争，土耳其大都市伊斯坦布尔再次成为高风险外交的场所。

据土耳其外交部消息人士透露，俄罗斯、乌克兰、美国和土耳其代表团周五将在伊斯坦布尔举行一系列会晤。

除在美国、乌克兰和土耳其间进行会谈外，俄罗斯、乌克兰和土耳其三方也将举行三边会谈。是否举行四边会谈尚不清楚。

外交部长哈坎·菲丹将接待美国国务卿马尔科·卢比奥、乌克兰国防部长鲁斯泰姆·乌梅罗夫和俄罗斯副总统弗拉基米尔·梅金斯基。由土耳其促成的此次会谈是自 2022 年初以来交战双方首次尝试进行的直接会谈。

乌克兰总统泽连斯基周四凌晨抵达安卡拉，与土耳其总统埃尔多安会面，然后决定基辅是否参加会谈。

会谈结束后，泽连斯基确认乌克兰将参加，但他对俄罗斯代表团的组成表示担忧。

泽连斯基宣布国防部长乌梅罗夫将率领乌克兰代表团前往伊斯坦布尔。

泽连斯基表示：“尽管俄罗斯代表团的级别很低，但我还是决定派代表团前往伊斯坦布尔，尽管不是全员出访，但这是对（美国）总统特朗普、土耳其高级代表团和埃尔多安总统的尊重，也是出于希望至少迈出缓解紧张局势和结束战争的第一步。”

泽连斯基赞扬土耳其在外交努力中发挥的“多方面”作用。他强调，对乌克兰的访问始于“一次非常有意义的最高级别会晤”。

俄罗斯称长期和平是目标。

在此期间，以副总统梅金斯基为首的俄罗斯代表团抵达伊斯坦布尔多尔玛巴赫切宫举行会谈。

梅金斯基表示，他的团队拥有充分的谈判权力，并将新一轮会谈视为2022年伊斯坦布尔进程的延续。

梅金斯基表示：“与乌克兰方面直接谈判的目的是为了实现长期和平。”他呼吁采取积极的方式。

梅金斯基周四晚间在伊斯坦布尔举行的吹风会上对俄罗斯媒体表示：“明天早上也就是 10 点开始，我们将等待乌克兰方面参加会议。” “我们已经准备好工作了。”梅金斯基在 Telegram 通讯应用程序上发布的视频中说道。

他说，他的代表团与土耳其外交部长菲丹进行了“富有成效的”会谈。 埃尔多安总统在会见泽连斯基后发表声明，重申土耳其致力于促进对话，并表示安卡拉准备在俄罗斯和乌克兰领导人做好准备时主办他们的会谈。 他将当前时刻描述为和平的历史性机遇，并强调找到共同点以避免进一步流血的紧迫性。

在结束在土耳其度假城市安塔利亚举行的北约外长非正式会议后，土耳其外交部长菲丹在伊斯坦布尔的多尔玛巴赫切宫会见了俄罗斯代表团。 随后不久，土耳其外交部宣布预计于周五举行会谈。

与此同时，特朗普总统在中东之行的最后一站阿布扎比发表讲话时表示，他“可能”将于周五返回华盛顿，但也保留了对伊斯坦布尔进行突访的可能性。 他暗示他本人的参与取决于俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的参与。

他说道：“坦白地说，他本来不会去的。他本来打算去的，但他以为我会去。如果我不在场，他也不会去。而且我相信，在我和他联手之前，无论你愿不愿意，什么都不会发生。但我们必须解决这个问题，因为有太多人正在死去。”

美国国务卿卢比奥也对此次会谈表示了有限的乐观，称华盛顿“没有抱有很高的期望”。