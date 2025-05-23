土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的夫人埃米娜·埃尔多安在由家庭和社会服务部组织的国际家庭论坛期间的晚宴上发表了讲话。

埃米娜·埃尔多安强调了活动日益增长的关注度，她表示：“我相信我们的关切和担忧是共同的。在当今家庭面临的威胁日益增加的世界中，我们都希望保护家庭。”

她还表达了对论坛的信心，称其是实现这一共同目标的“强大团结的第一步”。

社会的基本构成单元

埃米娜·埃尔多安称家庭是“社会最基本的构成单元”，并强调其作为价值观、安全感和国家认同来源的重要作用。她指出：“就像我们将花枝插入水中以繁殖一样，家庭是文明遗产扎根的古老水源。”

埃尔多安夫人警告称，全球性的威胁正在侵蚀传统家庭结构，并声称这些威胁试图通过影响儿童的思想来“从内部攻破堡垒”。

她呼吁各国政府加强保护政策，并表示：“家庭是全世界社会的共同价值，也是所有宗教中的神圣元素。”

土耳其宣布2025年为家庭年

埃米娜·埃尔多安宣布2025年为“家庭年”，并强调土耳其为加强家庭团结所采取的措施，包括婚姻和儿童支持、寄养计划以及受到联合国儿童基金会表扬的“志愿之心项目”。

她还谈到了土耳其深厚的文化价值观，并指出：“土耳其文化的精神是几代人共同生活的大家庭。”她引用哈佛大学的一项研究补充道：“人类幸福的秘密在于能够建立强大而持久的关系。”

在反思全球苦难时，埃尔多安夫人提到：“自2023年10月7日以来，巴勒斯坦已有超过2000个家庭被彻底摧毁。”她呼吁国际社会不要忽视这一危机。

对家庭和地球的承诺

在活动期间，来自15个国家的代表签署了最初在第78届联合国大会上发起的《全球零废物善意宣言》。来自巴勒斯坦、尼日利亚、塞内加尔、马来西亚、吉尔吉斯斯坦等国的部长和高级官员共同确认了他们的承诺。

家庭和社会服务部长马希努尔·奥兹德米尔·戈克塔什向埃米娜·埃尔多安赠送了一幅家庭树的画作，以纪念这一场合。

随后，埃尔多安夫人在社交媒体上分享了一条帖子，重申：“家庭是人类最古老、最悠久、最珍贵的财富……怀着这一信念，我很高兴能在国际家庭论坛的晚宴上与大家相聚。”

国际家庭论坛于周四在伊斯坦布尔拉开帷幕，来自27个国家的部长参加了此次活动。

为期两天的活动以“我们的家庭，我们的未来”为主题，由土耳其家庭和社会服务部主办，是土耳其2025年家庭年倡议的一部分。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安预计将在闭幕式上发表讲话。