在全球两大经济体之间的贸易战不断升级之际，中国为报复美国总统唐纳德-特朗普对中国进口商品加税而征收的 84% 关税于周四正式生效。

在一系列针锋相对的关税提升中，中国宣布对特朗普第一轮关税措施进行34%的对等反制，并拒绝了特朗普关于如果不撤销关税就将进一步提高关税的警告。

随着特朗普将针对中国进口商品的关税提高至104%，北京随即对美国商品征收84%的关税作为回应。

周三，特朗普进一步将关税提高至125%。

与此同时，北京也采取了其他反制措施，包括将18家美国企业列入贸易限制名单。目前，两国之间的贸易战尚无缓和迹象。

为了缓解美国关税带来的压力，中国似乎正在寻求与其他国家加强贸易协议，以分散风险。

北京－布鲁塞尔关系缓和

中国国家主席习近平计划于下周访问包括马来西亚在内的东南亚国家。与此同时，中国与欧盟也承诺共同维护以世界贸易组织（WTO）为核心的多边贸易体系。

根据中国商务部的消息，这一协议是在中国商务部长王文涛与欧盟贸易与经济安全专员马罗什·谢夫乔维奇举行的线上会议中达成的。

据中国国家通讯社新华社周四报道，双方讨论了包括加强中欧经济与贸易合作以及应对美国所谓“对等关税”在内的多项议题。

谢夫乔维奇表示，美国加征关税措施对国际贸易造成了严重影响，欧盟愿意与包括中国在内的其他世贸组织成员合作，确保国际贸易的正常运作。