华人世界
3分钟阅读
贸易战深化，中国对美国的新关税开始生效
中美贸易战愈演愈烈，双方互征关税，中国正寻求与欧盟和其他国家合作以稳定贸易。
贸易战深化，中国对美国的新关税开始生效
The US and China engage in a tit-for-tat escalation of trade tariffs. / AP
2025年4月10日

在全球两大经济体之间的贸易战不断升级之际，中国为报复美国总统唐纳德-特朗普对中国进口商品加税而征收的 84% 关税于周四正式生效。

在一系列针锋相对的关税提升中，中国宣布对特朗普第一轮关税措施进行34%的对等反制，并拒绝了特朗普关于如果不撤销关税就将进一步提高关税的警告。

随着特朗普将针对中国进口商品的关税提高至104%，北京随即对美国商品征收84%的关税作为回应。

周三，特朗普进一步将关税提高至125%。

与此同时，北京也采取了其他反制措施，包括将18家美国企业列入贸易限制名单。目前，两国之间的贸易战尚无缓和迹象。

为了缓解美国关税带来的压力，中国似乎正在寻求与其他国家加强贸易协议，以分散风险。

北京－布鲁塞尔关系缓和

中国国家主席习近平计划于下周访问包括马来西亚在内的东南亚国家。与此同时，中国与欧盟也承诺共同维护以世界贸易组织（WTO）为核心的多边贸易体系。

根据中国商务部的消息，这一协议是在中国商务部长王文涛与欧盟贸易与经济安全专员马罗什·谢夫乔维奇举行的线上会议中达成的。

据中国国家通讯社新华社周四报道，双方讨论了包括加强中欧经济与贸易合作以及应对美国所谓“对等关税”在内的多项议题。

谢夫乔维奇表示，美国加征关税措施对国际贸易造成了严重影响，欧盟愿意与包括中国在内的其他世贸组织成员合作，确保国际贸易的正常运作。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us