土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安强烈谴责了针对叙利亚首都大马士革马尔·埃利亚斯教堂的致命恐怖袭击。

周一，他在社交平台X上发文，谴责了“针对大马士革马尔·埃利亚斯教堂的卑劣恐怖袭击”。

埃尔多安向遇难者家属、叙利亚政府和叙利亚人民表示哀悼。他补充道：“我希望伤者能够早日康复。”

埃尔多安还强调，这次袭击旨在破坏叙利亚及更广泛地区的和平、安全与共存。他表示：“面对这一针对叙利亚和平、内部稳定及共存文化的卑劣恐怖行为，我们与叙利亚人民和政府站在一起。”

他进一步指出：“我们绝不会允许我们的邻国和兄弟叙利亚，在经历多年后首次怀抱希望展望未来之际，被代理恐怖组织拖回不稳定的局面。”

埃尔多安最后表示：“土耳其将继续支持叙利亚政府打击恐怖主义的努力。”

据叙利亚卫生部称，周日，一名来自“达伊沙”的自杀式袭击者在大马士革东部的一座教堂内开枪后引爆了自己，造成至少20人死亡，52人受伤。

这一事件发生在叙利亚内政部于5月26日宣布在大马士革农村地区发现“达伊沙”组织窝点的几周后。在突袭行动中，叙利亚当局缴获了轻型和中型武器。

自阿萨德政权垮台以来，叙利亚安全部门继续追捕涉嫌参与犯罪、人权侵犯及与恐怖主义相关活动的个人。

叙利亚领导人巴沙尔·阿萨德在执政近25年后，于去年12月逃往俄罗斯，结束了自1963年以来由复兴党掌权的政权。

领导反对政权力量推翻阿萨德的艾哈迈德·阿尔·沙拉于今年1月被宣布为过渡时期总统。