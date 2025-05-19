据澳大利亚广播公司报道，澳大利亚向乌克兰保证，一支退役艾布拉姆斯坦克舰队正在“途中”，以帮助乌克兰击退俄罗斯。

周日，澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯在罗马会见乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基时表示，澳大利亚正在尽其所能向俄罗斯施加压力。

阿尔巴尼斯政府去年承诺向乌克兰捐赠一批退役坦克，但据ABC周一报道，这些坦克一直滞留在澳大利亚，部分原因是美国的阻力导致转移延迟。

尽管这些坦克终于开始了漫长的海上运输，但美国官员私下对澳大利亚决定向乌克兰捐赠坦克感到不满。一位不愿透露姓名的美国官员对ABC表示：“去年，甚至在唐纳德·特朗普重新担任总统之前，我们就警告澳大利亚，运送这些艾布拉姆斯坦克将会很复杂，而且一旦它们最终抵达战场，乌克兰人会发现这些坦克难以维持。”

阿尔巴尼斯与泽连斯基的最新会谈集中讨论了澳大利亚如何帮助最大限度地向俄罗斯施压。

‘对俄罗斯施压’

澳大利亚已向乌克兰提供了约9.62亿澳元的支持。

阿尔巴尼斯拒绝向记者透露坦克的交付时间表，称这可能会削弱乌克兰的战争努力。

泽连斯基对坦克的消息表示感谢，并称赞澳大利亚在帮助乌克兰抵抗俄罗斯侵略方面所做的努力。

澳大利亚已经制裁了约1,400名俄罗斯个人和实体，但泽连斯基表示，他希望堪培拉采取更多行动。

阿尔巴尼斯表示，他对此持开放态度，并称澳大利亚将“继续研究我们能做的一切，以向俄罗斯施加压力”。

在欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩提议与澳大利亚建立新的安全伙伴关系后，阿尔巴尼斯对欧盟深化防务合作的推动作出了谨慎回应。

在罗马会见冯德莱恩后，他表示，尽管澳大利亚“肯定对此感兴趣”，但目前仍处于“非常早期的阶段”。