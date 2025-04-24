据报道，美国总统唐纳德·特朗普谈到与中国达成“公平贸易协议”的可能性，不过，特朗普政府高级官员并未透露华盛顿将如何化解与北京之间可能造成损害的关税战的细节。

特朗普周三告诉记者，美国将与中国达成“公平协议”。当被问及华盛顿是否正在与北京谈判时，他表示“一切都在进行中”。

特朗普说，以何种速度降低关税取决于北京。

特朗普还表示，他与中国国家主席习近平相处“非常好”，希望能够达成协议。

尽管华盛顿发出希望达成公平协议的信号，但双边谈判的进展仍不明朗。

当被问及美国是否与中国就贸易问题进行直接接触时，特朗普回答说：“每天都在进行。”

然而，周三早些时候，美国财政部长斯科特·贝森特告诉记者，两国“尚未”就降低关税展开谈判。

贝森特在华盛顿举行的国际货币基金组织和世界银行春季会议期间的一次活动上表示：“我认为双方都在等待与对方进行谈判。”

贝森特还补充说，特朗普并没有单方面提议降低对中国商品的关税。

'禁运'

贝森特表示，在谈判开始之前，两国对彼此商品征收的极高关税必须降低。

美国财政部长在国际金融协会论坛上表示：“我相信双方都不认为当前的关税是可持续的，因此如果双方共同降低关税，我不会感到惊讶。”

贝森特表示：“这无异于一次禁运，两国之间的贸易破裂对任何一方都没有好处。”他强调，双方都有可能缓解紧张局势。

贝森特没有透露双边会谈何时开始的具体时间。

贝森特在谈到特朗普与中国国家主席习近平的关系时表示：“在最高层面建立最牢固的关系既是福也是祸。”

他说：“即使紧张局势有所缓和，也不会启动最高级别的谈判。”

特朗普在迅速对不同国家和行业实施大幅关税的同时，也不忘做出一些豁免。特朗普最近推动对智能手机和芯片制造设备等科技产品实行临时减税。

《金融时报》周三报道消息称，特朗普可能会扩大这些豁免范围。特朗普可能免除对中国进口汽车零部件以及钢铁和铝的部分关税。

特朗普最近将对中国的“互惠关税”从 84% 提高到 125%，再加上今年早些时候20%的芬太尼关税，大多数商品的关税税率上升至 145%。

由于针对不公平贸易行为的附加301条款关税，一些中国产品面临更高的税率，而一些产品，如电动汽车，整体税率高达245%。

中国采取报复措施，对美国商品征收高达 125% 的关税，并限制对其高科技产业至关重要的稀土矿物出口。

“美国优先，而不只是美国”

贝森特在周三的讲话中表示，北京的出口导向型经济模式“不可持续”，“不仅损害中国，也损害整个世界”。

美国财政部长还强调了美国对贸易不平衡的担忧，特朗普政府希望通过全面征收关税来解决这一问题。

但贝森特表示，“美国优先，但并不意味着‘只是美国’。”

他说，特朗普政府的举措总体上是在呼吁贸易伙伴之间加强合作和相互尊重，他批评了其他国家的政策选择，认为这些政策正在破坏美国的生产，并危及美国的安全。