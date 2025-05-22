文化
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土耳其成为全球第三个拥有最环保海滩的国家
安塔利亚、穆拉和伊兹密尔满足了土耳其的环保和沿海标准，从而使其成为蓝旗海滩的全球领导者。
土耳其成为全球第三个拥有最环保海滩的国家
爱琴海在伊兹密尔切斯梅退却300米 / AA
2 小时前

土耳其在2025年成为全球拥有最多蓝旗海滩的第三大国家，其海岸线符合环境标准，土耳其旅游部长宣布了这一成就。

蓝旗海滩意味着该海滩获得了国际公认的生态标签。

“共有577个海滩、29个码头、18艘旅游船和8艘私人游艇……我们的安塔利亚再次以233个海滩的成绩领跑这一成就，”旅游和文化部长梅赫梅特·努里·厄尔索伊在其社交媒体平台X上表示。

这位土耳其部长还提到，这一成功得益于土耳其环境教育基金会（TÜRÇEV）、所有利益相关者以及环保市民的共同努力。

根据该部的数据，爱琴海沿岸的穆拉省以110个海滩紧随安塔利亚之后，而伊兹密尔则拥有64个海滩。

其他对总数贡献显著的省份包括巴勒克埃西尔（48个）、艾登（39个），以及萨姆松、梅尔辛和恰纳卡莱，这些省份各自拥有十多个蓝旗海滩。

亿万富翁游艇停靠在海岸线

在码头类别中，穆拉以10个蓝旗码头位居榜首，其次是安塔利亚（6个）和伊兹密尔（5个）。

安塔利亚在旅游船方面也位居榜首，共有13艘船悬挂蓝旗。

最近，亚马逊创始人兼长期首席执行官杰夫·贝索斯的游艇“飞狐”停靠在穆拉海岸。

去年，价值约6.7亿美元的游艇“蓝”，由曼彻斯特城老板谢赫·曼苏尔拥有，以及微软创始人比尔·盖茨的超豪华游艇“Mar”也曾造访穆拉海岸。

根据统计数据，2024年共有超过5220万游客抵达土耳其，超越了前一年的纪录以及官方公布的目标。

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