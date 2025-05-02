土耳其
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阿尔通祝贺TRT成立61周年
法赫雷丁·阿尔通高度评价土耳其广电总台TRT在提升土耳其全球声音方面发挥的作用，并表示该机构是土耳其追求全球正义和传播主权愿景的代表。
阿尔通祝贺TRT成立61周年
Dans le cadre de la politique de communication stratégique du gouvernement, M. Altun s'est engagé à continuer de soutenir le développement de la force institutionnelle, de la capacité de production et de la portée mondiale de la TRT. / AA
2025年5月2日

土耳其共和国通讯署署长法赫雷廷-阿尔通（Fahrettin Altun）对土耳其广电总台成立 61 周年表示祝贺，并指出该机构是土耳其寻求真相、民族记忆和全球传播工作的重要基石。

阿尔通在社交媒体平台 X 上发表的声明中将 TRT 描述为“我们民族的声音和我们国家的记忆”，并赞扬了该机构六十年来在新闻和公共服务方面的贡献。

阿尔通说：”TRT 拥有半个多世纪的广播经验，它不仅传播新闻，还是一个坚持真理、创造价值并在民族与国家之间架起牢固沟通桥梁的先锋机构。

阿尔通强调了土耳其广电总台在提升土耳其全球声音方面发挥的作用，并表示该机构是土耳其追求国际正义和传播主权愿景的代表。

阿尔通表示：“如今，TRT 不仅仅是一个媒体组织，更是土耳其重视真相、价值观和视角的传播模式的象征。”

他提到总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安提出的“土耳其世纪”愿景，并补充说，TRT在加强土耳其在全球舞台上的存在方面发挥了重要作用。

作为政府战略通信政策的一部分，阿尔通承诺将继续支持TRT在机构实力、制作能力和全球影响力方面的扩展。

最后，阿尔通向全体TRT员工表达了感谢，并祝愿该机构在公共广播事业中继续取得成功。

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