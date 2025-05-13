巴基斯坦军方周二表示，在美国总统唐纳德·特朗普宣布这两个拥有核武器的对手周末达成停火协议后，巴基斯坦与印度的军事冲突中造成 11 名士兵和 40 名平民死亡。

巴基斯坦军方在声明中表示：”40名平民死亡，其中包括7名妇女和15名儿童。“ 另有121人受伤。

声明还称，陆军和空军共有11名官兵英勇牺牲，另有78名士兵受伤。”

声明补充道：“毫无疑问，任何试图挑战巴基斯坦主权或领土完整的行为，都将遭到迅速、全面且果断的回应。”

此前，巴基斯坦官方公布的死亡人数为33名平民，并未提及军方损失。

印度方面则表示，有15名平民和5名士兵在冲突中丧生。尽管双方互相指责对方率先违反停火协议，但截至周二，停火协议似乎仍在维持。

特朗普周一表示，美国的干预阻止了一场“严重的核战争”。

“我们阻止了一场核冲突……数百万人可能因此丧生。所以我对此感到非常自豪，”他在白宫对记者说道。

印度总理纳伦德拉·莫迪周一在全国电视讲话中表示，巴基斯坦选择发动攻击，而不是协助印度打击“恐怖主义”。

“如果印度再次遭遇恐怖袭击，我们将作出强有力的回应，”他说道。

周二，他在社交媒体平台X上发文称，他会见了参与冲突的军人。

“与那些象征勇气、决心和无畏精神的人在一起，是一次非常特别的经历。印度永远感激我们的武装部队为国家所做的一切。”

此次冲突的起因是4月22日发生在印度控制的克什米尔地区的一起针对游客的袭击事件，导致26人死亡。

印度指责巴基斯坦支持此次袭击，但伊斯兰堡否认参与其中。

‘水与血’

战斗于上周三凌晨开始，印度发射导弹摧毁了其所谓的“恐怖分子营地”，这些营地位于巴基斯坦控制的克什米尔地区。

随后，双方互相指责对方发动了多轮战机、无人机袭击，以及导弹和炮火轰炸，导致双方至少60人死亡。

“如果巴基斯坦想要生存，就必须摧毁其恐怖主义基础设施，”莫迪周一表示。

“印度将以精准和果断的方式打击那些在核威胁掩护下滋生的恐怖组织。”

“印度的立场非常明确。恐怖与对话不能共存……恐怖与贸易不能共存……水与血不能共流。”

此次暴力升级是自1999年两国最后一次公开冲突以来最严重的一次，并引发了全球对局势可能演变为全面战争的担忧。

巴基斯坦军方周二的声明中提到，在此次冲突中牺牲的最高级别军官是一名空军中队长。

军方表示，他们击落了五架印度战机，但未承认己方有任何飞机损失。

印度方面尚未披露任何飞机损失的情况。