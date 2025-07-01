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台湾对Meta处以逾51.2万美元罚款
由于存在欺诈性广告和透明度不足的问题，Meta 已在台湾受到第二次罚款。
台湾对Meta处以逾51.2万美元罚款
FILE PHOTO: Illustration shows Meta logo / Reuters
2025年7月1日

据《中央社》报道，台湾数位发展部（MODA）对Meta Platforms Inc.（Facebook母公司）处以1500万新台币（约合512324美元）的罚款，原因是其在广告主相关信息的透明度方面“不足”。

台湾数位发展部指出，Meta在最近的23起案件中未能提供广告主的完整透明信息，违反了《防制诈欺犯罪危害条例》。该条例要求线上广告平台运营商披露委托广告或提供资金的相关信息。

这是Meta因同一问题在台湾第二次被罚款。今年5月22日，该公司被罚款约 3.5 万美元。

据报道，Facebook被认为是台湾诈骗广告的主要来源之一。

根据《天下杂志》2024年底援引全球反诈骗联盟（Global Anti-Scam Alliance）的一项调查显示，超过60%的台湾受访者曾在Meta平台上遇到诈骗信息。

Meta表示，自2024年以来，公司已加强验证流程，防止用户在未经验证的情况下投放广告。据《中央社》报道，Meta在2024年删除了超过14.6万个广告账户和160万条诈骗广告。

Meta还表示，将继续改善透明度，并与台湾数位发展部及刑事警察局合作，提升平台安全性。

台湾数位发展部已要求Meta在30天内解决相关问题，否则将面临进一步罚款。

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