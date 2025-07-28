据土耳其总统府声明，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安与法国总统埃马纽埃尔·马克龙在电话交谈中讨论了加沙日益严重的人道主义危机以及该地区的和平前景。

在周日的通话中，埃尔多安对加沙不断恶化的局势表示严重关切，并呼吁国际社会迅速采取干预措施。

他强调，“加沙的人道主义状况正在恶化，国际社会必须采取行动，寻求立即的解决方案。”

埃尔多安还重申了他对以色列和巴勒斯坦冲突长期解决的呼吁，并表示“以色列和巴勒斯坦之间的冲突必须结束，两国方案是实现该地区持久和平的关键。”

土耳其领导人借此机会赞扬了法国最近正式承认巴勒斯坦为国家的决定。他向马克龙表示祝贺，这一举措也得到了全球支持巴勒斯坦的国家的欢迎。

马克龙于周四宣布，巴黎将在9月的联合国大会期间正式承认巴勒斯坦。

法国将成为七国集团（G7）中首个承认巴勒斯坦国家的成员。目前，联合国193个成员国中已有147个正式承认巴勒斯坦。

法国外交部在X平台的一篇帖子中表示，“在法国准备承认巴勒斯坦国之际，让我们回顾法国于1949年1月24日承认以色列国的历史”。

这一决定是在以色列自2023年10月7日以来持续对加沙进行军事行动的背景下作出的。这场行动已导致近6万名巴勒斯坦人死亡，其中大多数是妇女和儿童，并造成加沙的医疗系统崩溃以及严重的食品短缺。