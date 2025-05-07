巴基斯坦官员和当地媒体报道，巴基斯坦空军击落了五架印度空军战机。这一事件发生在印度对巴基斯坦发动导弹袭击之后，导致8人死亡，35人受伤，另有2人失踪。

巴基斯坦国防部长胡瓦贾·阿西夫周三表示，五架印度战机被击落。

“如果这些军事攻击停止……我们愿意与印度对话。我们不希望局势升级，” 阿西夫在接受彭博社采访时说道。“但如果印度方面发起敌对行动，我们必须作出回应。”

巴基斯坦军方发言人艾哈迈德·谢里夫·乔杜里中将向路透社表示，巴基斯坦击落了印度的三架“阵风”战机、一架苏-30战机和一架米格-29战机。

印度政府消息人士向路透社证实，有三架战斗机在印控克什米尔坠毁。

一名印度官员补充说，一名受伤的飞行员已被送往医院。

此前，巴基斯坦信息部长阿塔乌拉·塔拉尔向TRT环球（TRT World）表示，一架战机在克什米尔争议地区的阿赫努尔地区被击落，另一架战机在印度城市安巴拉被击落，同时一架无人机在印控克什米尔的查谟地区被击落。

巴基斯坦军方发言人还表示，印度的一些其他防御设施也被“摧毁”。

印度尚未对巴基斯坦的声明作出回应。

印控克什米尔的居民报告称听到了巨大的爆炸声，并分享了一些显示坠毁导弹部件的视频。

社交媒体上迅速传播了印度军队在印控克什米尔普尔瓦马区乌彦地区守卫坠毁战机的画面。

帕赫尔甘袭击事件的后续

这两个拥有核武器的邻国之间的紧张局势升级，源于4月22日可疑武装分子在印控克什米尔帕赫尔甘发动的一次袭击事件，导致26人死亡。

印度在未提供任何证据的情况下指责巴基斯坦参与了此次袭击，称其与“跨境”有关。

巴基斯坦对此强烈否认，并要求进行公正调查，但印度并未支持这一提议。

克什米尔问题一直是印度和巴基斯坦冲突的核心，自1947年以来，两国均声称对其拥有全部主权，但实际上各自控制了一部分。

自1989年以来，印控克什米尔的反叛分子一直在进行武装起义。大多数穆斯林克什米尔人支持反叛分子争取独立或与巴基斯坦统一的目标。

印度经常指责其邻国支持叛乱活动，而巴基斯坦则表示其仅为克什米尔人争取自决权提供政治、道义和外交支持，这一权利已在联合国安理会决议中得到确认。印度在这个喜马拉雅小地区部署了约50万军队。

在帕赫尔甘袭击事件后，双方采取了一系列报复措施。

印度暂停了与巴基斯坦的关键水资源共享的《印度河水条约》，关闭了唯一的陆地边界通道，并从周日起取消了已发放的巴基斯坦签证。

巴基斯坦则以取消已发放的印度签证、针对印度关闭领空、停止与印度的贸易以及暂停《西姆拉协议》作为回应。

1972年签署的《西姆拉协议》旨在建立和平，同时尤其聚焦克什米尔问题通过双边方式来解决争端。