雷杰普·塔伊普·埃尔多安总统重申了对叙利亚总统艾哈迈德·沙拉的支持，他说：“我们不会孤立沙拉。”

埃尔多安拒绝叙利亚分裂，并强调恢复这个饱受战争蹂躏的国家将有利于土耳其。

周日晚间埃尔多安在从北塞浦路斯土耳其共和国返回的途中对记者表示：“有必要向全世界解释，以色列正在破坏这一稳定计划，而所有无法团结一致的国家在叙利亚问题上走到了一起。”

安卡拉支持2024年12月阿萨德政权倒台后上任的总统艾哈迈德·沙拉领导的过渡进程。埃尔多安总统就叙利亚城市苏韦达的停火发表声明，表示尽管以色列在该地区贝都因部落与德鲁兹少数派发生冲突后进行了干预，但叙利亚总统始终坚持坚定立场，迄今为止未做出任何让步。

他说：“众所周知，以色列不希望地区稳定。以色列认为统一的叙利亚不利于该地区，为此继续进行此类挑衅。”

关于塞浦路斯问题，埃尔多安表示他没有访问南塞浦路斯的计划，他说：“正如他们不承认北塞浦路斯土耳其共和国是一个国家一样，我们也不承认南塞浦路斯是一个国家。”

他重申塞浦路斯问题的关键在于两国方案，强调在这一立场上“绝不妥协”。

土耳其总统埃尔多安表示，英国和德国在向土耳其出售欧洲战机问题上表现出“积极”立场。

另一方面，总统埃尔多安表示，欧盟不应再拖延重启并推进土耳其的入盟谈判。关于以色列在加沙的种族灭绝战争，埃尔多安表示，相信加沙人民不会屈服。至于以色列，它像一头疯狂的野兽一样四处攻击，希望真主安拉保佑，以色列最终会在这种狂怒中自我毁灭。