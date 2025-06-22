国际原子能机构（IAEA）负责人在美国对伊朗核设施进行袭击后，召集了该机构理事会的紧急会议。

“鉴于伊朗的紧急局势，我决定召集@IAEAorg理事会明天召开紧急会议，”拉斐尔·马里亚诺·格罗西周日在社交平台X上宣布。

这一决定是在有报道称美军袭击了包括福尔多核设施在内的三个伊朗核设施后作出的。

国际原子能机构在另一则声明中确认：“在伊朗的三个核设施——包括福尔多——遭到袭击后，IAEA可以确认，目前尚未报告任何场外辐射水平的增加。”

该机构补充说，将在获得更多信息后对伊朗局势提供进一步评估。

与此同时，德黑兰要求对美国的袭击展开调查。

据伊朗SNN新闻网络报道，伊朗核能负责人穆罕默德·埃斯拉米致信格罗西，敦促IAEA谴责美国的行为并采取“适当措施”。

埃斯拉米还批评格罗西“无所作为和共谋”，并表示伊朗将通过法律途径解决此事。

退出《不扩散核武器条约》

另据报道，一名伊朗高级议员警告称，德黑兰可能会因袭击事件退出《不扩散核武器条约》（NPT）。

伊朗议会外交关系委员会主席阿巴斯·戈尔鲁在X平台上发文称，根据该条约第十条，德黑兰有权在特殊情况下退出该协议。

“每一缔约方在行使其国家主权时，如果认为与本条约相关的特殊事件危及其国家的最高利益，有权退出本条约，”戈尔鲁引用了第十条的内容。

周日早些时候，美国总统唐纳德·特朗普表示，美军轰炸了伊朗的三个核设施：福尔多、纳坦兹和伊斯法罕。

这些袭击加剧了美国支持的以色列对伊朗的军事行动的紧张局势。该行动自6月13日开始，随后引发了伊朗对以色列的报复性袭击。