特朗普与内塔尼亚胡关系的新时代：忠诚与紧张之间？

自唐纳德·特朗普上次执政以来，世界发生了变化，最显著的就是以色列在巴勒斯坦持续进行的种族灭绝。让我们仔细看看在特朗普担任总统期间，美国和以色列之间的联盟是否会继续下去。

2024 年 11 月 5 日再次当选总统的唐纳德·特朗普预计不会改变他对以色列的坚定支持。

不过，他与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡的关系似乎不太可能像第一任期那样顺利。毕竟，自从特朗普卸任以来，无论是中东、以色列还是内塔尼亚胡都已经发生了变化。

在美以关系紧张加剧的背景下，自2023年1月以来，内塔尼亚胡与拜登政府面临着从司法改革法案到被占领的约旦河西岸非法定居点等一系列挑战。在此期间，他成功抵制了民主党的压力，并有时将这种抵抗有效地利用为其国内政策战略的工具。

不过，考虑到特朗普第一任期内的领导风格，内塔尼亚胡可能难以保持同样的轨迹。此外，只有在冲突平息后，才会清楚是否还有强大的内塔尼亚胡能够在必要时转移以色列的政治注意力，就像特朗普在第一任期内所做的那样。

两位领导人之间缺乏信任也成为一个关键问题：当特朗普继续对 2020 年大选结果提出异议时，内塔尼亚胡却在视频信息中向拜登表示祝贺，而特朗普后来斥责他的这一做法为不忠诚。

特朗普的实力，内塔尼亚胡的弱势

在经历了一段政治不稳定时期（包括2018年以来的五次选举以及一年的反对派）后，内塔尼亚胡于2022年底重新掌权，为极右翼宗教犹太复国主义阵营进入议会提供了便利。但由于持续不断的法律纠纷以及 10 月 7 日袭击事件后其“安全先生”形象受到打击，导致他的地位发生动摇。

内塔尼亚胡对其继续执政所依赖的联盟伙伴的要求变得越来越敏感，有时也难以处理利库德集团内部的分歧。

内塔尼亚胡目前已经成为通过各种政治手段维持其统治的以色列领导人，面临众多国内问题，内塔尼亚胡意识到随着 2025 年的临近，选举压力将会增加，尽管有所拖延，但对 10 月 7 日安全失败的调查是不可避免的。此外，2023年抗议活动引发的反对派激进主义浪潮保持势头，并在10月7日之后发展成为一场以营救人质为重点的活跃的运动。

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有限的外交政策选项

自2010年代中期以来，以色列的外交政策选择已大大缩小。当时内塔尼亚胡与普京进行了有效对话，并采取了改善与中国关系以及中国牵头的海法港扩建项目等多边举措。但这种多边发展方式尚未得到充分发展，部分原因是美以关系的特殊性。 10月7日之后，以色列的外交政策尤其是在国家安全方面变得更加依赖华盛顿，而且，自那时起，特朗普时代留下的《亚伯拉罕协议》遗产以及扩大与以色列关系正常化的努力遭遇了重大挫折。

相比之下，得益于更多的选举支持和改善的政治地位，特朗普在第二任期内的地位比2017年更强。

人们非常关注对美国政策在全球和地区，特别是在受危机影响的地区可能发生的变化。由于这是他的第二任期，也是最后一任期，并且考虑到他上一任期的经验包括像新冠肺炎疫情这样的挑战，特朗普似乎将以更强势的地位开始本任期。这一地位的提升可能会影响包括发誓要结束战争在内其对地区政治的态度。

作为曾与内塔尼亚胡合作过的领导人，特朗普在旨在减少以色列地区孤立的几项重要行动中发挥了关键作用：美国大使馆搬迁至耶路撒冷、承认以色列对叙利亚占领的戈兰高地的主权，以及亚伯拉罕协议。这些举措无疑加强了内塔尼亚胡的地位，使他的权力得到巩固。甚至可以说，直到2023年持续的政治不稳定，使利库德集团能够成功保留相当数量的议席，

内塔尼亚胡复杂的个人关系

尤其是当以色列的目标与美国的地区利益相分歧时，内塔尼亚胡的不可预测性使他成为美国总统不可靠的伙伴。内塔尼亚胡采取基于美以关系现状的方法，利用积极的关系和分歧作为以色列政治的筹码。当美国出现反对声音时，美国就把自己定位为以色列利益的捍卫者，在以色列社会舆论中产生反响。当关系改善时，美方强调其在取得积极成果中的战略作用。

这种双重策略有助于内塔尼亚胡在两国关系紧张的情况下保持其支持率。例如，他在 2019 年竞选期间展示了与拜登和普京的合作，并描绘出自己致力于维护以色列的利益。尽管 10 月 7 日后他与拜登就加沙停火谈判问题发生了冲突。

在此期间，内塔尼亚胡向美国政府做出了各种承诺，鼓励拜登宣布停火计划。然而，内塔尼亚胡反对该计划部分条款的声明很快让拜登陷入困境。此外，内塔尼亚胡几乎在每次会晤后都会发表负面言论。

鉴于特朗普的领导风格，他可能不会那么容忍内塔尼亚胡的复杂举措。内塔尼亚胡的策略旨在拖延美国政府，同时安抚国内舆论并损害总统的形象。而在特朗普的领导下，这种策略可能不会那么容易被接受。

结束战争的承诺？

无论哪届政府或谁担任总统，预计美以关系都不会严重恶化，美国对以色列的支持也不会减少。但特朗普并不是一个能够容忍内塔尼亚胡像对待拜登一样对待自己的领导人。换句话说，特朗普的第二届任期对巴勒斯坦人来说未必更有利，但内塔尼亚胡可能会面临更艰难的时期。

特朗普竞选的中心主题是结束战争，这一重点可能会影响他的外交政策。

鉴于其在国际话语中的突出地位和不断上升的期望，特朗普政府可能会朝这个方向采取措施。但真正的问题在于在什么条件下结束冲突，这对内塔尼亚胡来说也是一个非常棘手的问题。随着特朗普“结束战争”立场的实际影响日趋清晰，他与内塔尼亚胡的关系动态也将变得明朗。

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对以色列的支持与对内塔尼亚胡的支持被分开

无论如何，新时期特朗普很可能会对内塔尼亚胡采取强制性立场。尽管预计以色列不会完全按照美国的指导行事，但可以预见它将感受到更大的压力。

对于特朗普来说，将美国对以色列的支持与内塔尼亚胡的支持区分开来或许是一种务实的做法，针对以色列和内塔尼亚胡的言论很可能会有所不同。在此背景下，内塔尼亚胡任命卡茨出任国防部长而非加兰特，可被视为一种战略调整。特朗普上任前两个月以色列两条战线的战况自然会影响这些关系的走向。因此，虽然类似于特朗普第一任期的积极轨迹不太可能出现，但冲突进程可能是决定特朗普与内塔尼亚胡关系变化深度的关键因素。

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