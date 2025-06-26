中国批评“曾经享有盛誉”的美国中央情报局（CIA）“违反了间谍活动最基本的原则”，雇佣外国公民从事间谍活动。据官方媒体报道，中国国家安全部在周三的一份声明中指责CIA通过情报窃取、渗透和破坏等手段多次试图遏制中国。

“最近，美国中央情报局在社交媒体上发布了用中文制作的招聘视频，公然招募中国公民从事间谍活动。这些精心制作的‘招聘广告’暴露了美国情报机构荒谬的逻辑和偏执的妄想，”国家安全部表示。

‘臭名昭著的敌人’

上个月，CIA在社交媒体上发起了一场针对中国的视频宣传活动，展示中国官员改变立场并向美国泄露机密的情节。随后，中国外交部强烈谴责CIA“公开煽动”中国人员叛逃，并表示北京将采取一切必要措施，坚决打击外部反华势力的“渗透和破坏”。

然而，中国国家安全部表示，这一行为严重违反了国际关系的基本准则，破坏了国际秩序和信任，并长期以来成为“国际社会的臭名昭著的敌人”。

国家安全部还指出，近年来，在公众的大力支持下，中国国家安全部门对CIA的情报网络给予了致命打击。

“通过这种公开方式招募的任何‘叛徒’或‘内鬼’，都必然会被中国国家安全部门揭露，并面临法律的正义审判。CIA自然会在失败的泥潭中越陷越深，”国家安全部表示。