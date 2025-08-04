印度和菲律宾首次在有争议的南海举行联合海军演习，此举遭到中国的强烈反对。

此次演习被视为两国防务合作的重要展示。

演习恰逢菲律宾总统费迪南德·马科斯周一对印度进行为期五天的正式访问。访问期间，马科斯与印度总理纳伦德拉·莫迪及其他高级官员举行会谈，以加强两国的防务和贸易关系。

针对这些事态发展，与印度和菲律宾均存在领土争端的中国已在南海启动军事巡逻，并声称印菲联合演习正在破坏地区稳定。菲律宾武装部队总参谋长罗密欧·布劳纳将军周一表示，周日开始的为期两天的联合海军演习迄今为止取得了成功，并表示希望菲律宾军队未来能与印度军队举行更多联合演习。

在回答有关中国巡逻的问题时，布劳纳表示：“我们没有遇到任何不良事件，但有人观察到了我们。我们预料到了这种情况。”

据菲律宾军方称，在此前与其他外国海军的联合巡逻中，中国海军和海警舰船都进行了远距离观察。