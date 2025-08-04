印度和菲律宾首次在有争议的南海举行联合海军演习，此举遭到中国的强烈反对。
此次演习被视为两国防务合作的重要展示。
演习恰逢菲律宾总统费迪南德·马科斯周一对印度进行为期五天的正式访问。访问期间，马科斯与印度总理纳伦德拉·莫迪及其他高级官员举行会谈，以加强两国的防务和贸易关系。
针对这些事态发展，与印度和菲律宾均存在领土争端的中国已在南海启动军事巡逻，并声称印菲联合演习正在破坏地区稳定。菲律宾武装部队总参谋长罗密欧·布劳纳将军周一表示，周日开始的为期两天的联合海军演习迄今为止取得了成功，并表示希望菲律宾军队未来能与印度军队举行更多联合演习。
在回答有关中国巡逻的问题时，布劳纳表示：“我们没有遇到任何不良事件，但有人观察到了我们。我们预料到了这种情况。”
据菲律宾军方称，在此前与其他外国海军的联合巡逻中，中国海军和海警舰船都进行了远距离观察。
菲律宾曾与美国、日本、澳大利亚、新西兰和法国等战略伙伴在争议海域进行海上巡逻，引发了中国的强烈反应。
中国军方周一证实其于8月3日至4日在南海进行了巡逻。南部战区发言人称中方巡逻是“例行公事”，并表示“菲律宾所谓的‘联合巡逻’正在扰乱地区和平稳定”。
上周在回答有关马尼拉加强军事合作计划的问题时，中国国防部指责菲律宾“与外国势力合作，在本国海域制造事端”。
中国国防部新闻发言人张晓刚在新闻发布会上表示：“中国捍卫国家领土主权和海洋权益的决心从未动摇，将对菲律宾的任何挑衅采取果断反制措施。”
布劳纳强调加强威慑以防止战争的必要性，他表示：“首先，要做到这一点，就要通过现代化建设加强菲律宾武装部队；其次，要与志同道合的国家合作，就像我们与印度合作一样。”布劳纳周四在印度海军油轮“沙克蒂”号上举行的招待会上发表讲话时表示，上述油轮访问马尼拉港口并非仅仅具有象征意义。他说道：“它发出了强有力的信息，展现了两个充满活力的民主国家之间伙伴关系的力量、团结和合作的活力。”
布劳纳对这两个亚洲国家关系的深化表示欢迎，并重申“共同致力于维护海上安全、地区稳定，以及在世界地缘政治最敏感地区之一建立基于规则的国际秩序”。