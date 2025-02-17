有些伤口永远无法愈合，过去的不公正就像溃烂的伤口般折磨着人心。

这一点在乍得尤为真实。这里，法国殖民统治留下的创伤深深刻印在经历过最严酷压迫时期的一代人的记忆中。其中最著名的事件，便是1917年11月15日发生在阿贝歇（Abeche）镇的“库佩-库佩大屠杀”（Coupe-Coupe Massacre）。

“乍得属于我们，法国滚出去！”这一愤怒的呼声在整个中非国家引起了共鸣，反映出人们普遍认为法国近年来在非洲的军事存在已大幅减少。

2023年11月29日，乍得外交部宣布终止与法国的安全与国防工业合作协议。这一决定正值法国外交部长让-诺埃尔·巴罗（Jean-Noël Barrot）访问乍得，并于前一天会见乍得总统马哈马特·伊德里斯·代比·伊特诺（Mahamat Idriss Deby Itno）之际。

正如预期的那样，法国对取消 2019 年 9 月 5 日的协议做出了谨慎的回应，同时强调了其对乍得领土的主权权利。

不久之后，全国各地爆发了反对法国军事存在的抗议活动。从 12 月 5 日开始，示威活动迅速蔓延到恩贾梅纳和阿贝歇等大城市。

仅在十天前，阿贝歇的一场周五布道会成为乍得街头表达反法情绪的转折点。

12月6日，乍得人聚集在一起祈祷并采取行动，重温107年前法国人给该地区历史造成的痛苦时刻。

然而，在乍得血腥的法国殖民史中，库佩-库佩大屠杀的悲剧是如何发生的，它对乍得人民又意味着什么？

乍得媒体《恩贾姆邮报》的记者兼作家卡迈勒-库拉马拉（Kamal Koulamallah）认为，1917 年在瓦代首府阿贝歇发生的大屠杀是 “乍得历史上不可磨灭的污点”。

暴政商人

19 世纪，法国加强了在非洲的殖民活动，乍得是其殖民目标之一。

从 19 世纪末开始，乍得实际上被划分为英国和法国的势力范围。

“在西方殖民主义踏上非洲大陆之前，乍得由三个地方苏丹国统治： 瓦代苏丹国、巴吉尔米苏丹国和卡内姆苏丹国。

这些苏丹国与法国人进行了多年的激烈斗争，并与奥斯曼帝国保持着良好的关系。

土耳其库塔希亚-杜姆鲁普纳尔大学（Kütahya Dumlupınar）神学院成员伊萨-戈克吉克（Isa Gökgedik）博士告诉 TRT Africa非洲频道："这种关系类似于今天的土耳其-乍得关系。

法国人于 1899 年首次进入乍得，在恩贾梅纳建立了统治地位，并将其称为“拉米堡”。

随后，他们试图将殖民统治扩展到阿贝歇、瓦达伊、博尔库和恩内迪等地区。

从 1905 年开始，他们遇到了来自阿拉伯人、图阿雷格人、乌莱德-斯利曼人和奥斯曼帝国支持的以利比亚为基地的塞努西军队的抵抗。

经过十年的斗争，1909 年 8 月 23 日，莫尔上校（Colonel Moll）和肖彭博士（Dr Chaopen）率领的法国军队占领了阿贝歇。

在此期间，瓦代苏丹穆罕默德-萨利赫（杜德-穆拉）和达尔-马萨利特苏丹塔吉丁结成联盟，发起抵抗。

阿布沙里布 (Abu Sharib)、哈瓦利斯 (Havalis)、克林根 (Kelingen)、科多伊 (Kodoy)、米米 (Mimi)、韦莱德杰马 (Veled Cema) 和马巴 (Maba) 等部落与奥斯曼帝国支持的塞努西军队一起加入了抵抗运动，拒绝接受法国的占领。

莫尔上校在战斗中阵亡，苏丹塔朱丁也在战斗中阵亡。苏丹穆罕默德-萨利赫（Muhammad Salih）和塔朱丁的侄子巴赫鲁丁（Bahruddin）坚持了一段时间，但于 1911 年 10 月 27 日被迫投降。

1912 至 1914 年间，维克多-埃马纽埃尔-拉戈上校攻占了艾因加拉卡、比尔马和比尔廷。

在这些进攻之后，饥荒和流行病导致仅阿贝歇一地就有 32.2 万人丧生。

人口在三年内从 72.8万人减少到 40.6万人。

大屠杀的审判

这些惊人的数字清楚地表明了法国人组织掠夺的规模。

第一次世界大战期间，数十万非洲人在虚假的独立承诺下被强征入伍，送往欧洲战场与德军作战。

尽管战争仍在继续，法国人仍在努力维持对乍得的全面控制。

为了瓦解抵抗力量，他们制定了一个系统计划，通过屠杀来消灭社会上受人尊敬的宗教学者。

法国人不耻于采取欺骗手段，于 1917 年邀请社群领导人前往阿贝歇，借口是就政府事务与他们进行磋商。

黎明时分，晨祷结束后，数百名穆斯林学者遭到伏击并被杀害。在瓦里亚和卡尼姆也发生了类似的大屠杀。

库佩-库佩大屠杀或“库佩大屠杀”不仅仅是法国士兵斩首多名乍得伊斯兰学者肆无忌惮的暴行。

殖民部队还没收了图书馆的书籍和手稿，将其焚毁、送往法国的博物馆或存放在地下仓库。

在这场混乱中，大量的文化遗产被毁坏。

反对征兵的叶海亚·乌尔德·杰尔马（Yahya Ould Germa）被监禁。 阿基德·马吉内（Akid Magine） 和他的妻子梅拉姆科伊塞 （Meram Koise） 面临着巨大的压力。

拒绝与法国结盟的阿基德·马哈马特·多科姆 (Akid Mahamat Dokom) 及其数百名支持者一起遭杀害。梅哈米德部落首领阿布德·沙拉拉及其 40 名追随者被捕并被处决。

为了镇压可能发生的起义，殖民者从欧洲前线向乍得部署了军队，并实施了严厉的安全措施。他们还针对民众的精神价值观进行挑衅和征服。

大清真寺被摧毁，萨拉梅特和巴塔地区的抗议活动遭到暴力镇压。

在此期间，逮捕、驱逐和暗杀接踵而至。哪怕是人类最轻微的反应都会被残酷地压制下去。

然而，乍得人民从未接受殖民统治，他们的抵抗一直持续到 20 世纪 30 年代。

经过几十年的压迫，乍得于 1960 年 8 月 11 日脱离法国获得独立。

寻求复仇

库佩-库佩大屠杀至今仍是乍得人民非常敏感的问题。

法国人至今仍未就其对该地区及其人民所做的一切道歉，这使得局势更加恶化。“一些知识分子希望动员国际法院来反对法国，因为法国一提到瓦代地区的大屠杀就表示憎恨。阿贝歇谢赫-亚当-巴尔卡大学（Sheikh Adam Barka University）的历史教师马哈马特-阿杜姆-杜图姆（Mahamat Adoum Doutoum）博士向TRT Africa非洲频道说道："已经组织了一些会议，许多年轻人都非常了解大屠杀。

“库佩-库佩大屠杀的死亡人数估计为 150 人。比起数字，袭击的残忍和意图更让人感到不公"。

遭法国人屠杀的学者被埋葬在阿贝歇乌姆卡米勒的万人坑中。

该墓地后来成为一座殉难纪念碑，象征着乍得人民反抗占领者、争取独立的斗争。

“库佩-库佩大屠杀是乍得人民团结一致反抗法国人的情感节点。

杜图姆博士解释说："无论是为了看清殖民主义的本质，还是为了支持政府终止与法国的安全和防务合作协议的决定，回到库佩大屠杀问题都会立即在民众中形成共识。

“只有少数人没有对这一决定表示支持。即使他们保持沉默，在更广泛的共识面前也不会产生什么影响"。

一个月前，在库佩-库佩大屠杀周年纪念日，来自不同社会阶层的乍得人发誓永远不会忘记法国人对他们的国家和人民所做的一切。“法国滚出去！"--在这个变革的时代，没有比这更尖锐的呼声了。