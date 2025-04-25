中国外交部周五发表声明表示，目前没有与美国就关税问题进行谈判或磋商。这一声明是在有关“北京正在悄悄考虑对部分美国进口产品实行有限豁免”的消息传出后发表的。

中国外交部发言人郭嘉昆在周五例行新闻发布会上回答记者提问时表示，他“不了解”任何降低美国商品关税计划的细节。郭嘉昆重申，现阶段中美双​​方还没有就关税问题进行任何谈判。

不过，路透社援引权威人士报道消息称，中国已对 125% 报复性关税的部分美国进口产品实施豁免，并要求企业确定可能符合豁免条件的其他产品。

此举被视为迄今为止最明显的信号，表明世界两大经济体已准备好控制贸易战并缓解对关税影响的担忧。

虽然官方尚未宣布任何变化，但内部评估表明，北京正在采取措施降低某些工业关税。由于这些发展与华盛顿释放的软化信号相吻合，市场做出了反应，香港和日本股市上涨，而美元也出现小幅变化。

美国商务部下属的一个工作组正在收集行业代表的反馈意见，并要求提供企业希望免除关税的美国产品清单。

美国商会中国会长迈克尔·哈特表示：“中国政府正在询问我们的企业，比如，你们从美国进口的哪些东西是在其他地方找不到的，以及这些物品将如何影响你们的供应链。”

哈特表示，由美国商业集团代表的一些公司报告称，上周他们进口的商品并未被征收新关税。

法国飞机发动机制造商赛峰集团首席执行官表示，他们昨晚获悉中国已对“其中包括发动机和起落架的一系列航空设备零部件”给予关税豁免。

中国商务部周四表示，已与 80 多家在华外国公司和商会举行会议，讨论美国关税对外商在华投资和运营的影响。

北京正在考虑的关税豁免可以为在中国运营的企业（从制药商到航空公司）提供成本减免，并允许以更便宜的价格进口从半导体到石化等产品。在特朗普政府表现出与北京达成协议的意愿之际，这也有望缓解美国出口的压力。

欧盟商会发表声明表示，已向贸易部提出关税豁免问题，目前正在等待答复。

欧洲商会主席延斯·埃斯克伦德表示：“我们的许多会员公司都受到美国进口关键零部件关税的严重影响。”

周五一份据称将享受关税豁免的 131 个产品类别的清单在中国社交媒体平台以及企业和贸易团体中流传。

路透社未能核实涵盖产品范围包括疫苗、化学品和喷气发动机等的这份清单。

华泰证券表示，清单相当于去年中国进口额的450亿美元。

中国海关总署和商务部尚未回应置评请求。

华盛顿表示，与中国的贸易争端在经济上是不可持续的，已对部分电子产品提供关税豁免。但中国多次表示，除非美国取消145%的关税，否则中国准备斗争到底。

中国担忧贸易战将导致失业率上升、通货紧缩压力以及大量出口商品滞销可能压低国内价格。

2024年中国预计实现约1万亿美元的贸易顺差，但其在乙烷（一种用于塑料生产的石化产品）和一些药品等主要进口产品上仍然依赖美国。

根据中国政府的数据，阿斯利康和葛兰素史克等大型制药公司在美国至少拥有一家生产工厂，生产在中国销售的药品。

由于美国是唯一的供应国，主要的乙烷加工商已向北京寻求关税豁免。