政治
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乌克兰在新一轮俄罗斯攻击中遭受重大损失
乌克兰报告称, 在最新一轮俄罗斯攻击中, 至少有20人丧生, 40余人受伤。这些攻击据称针对监狱、医院和居民区。
乌克兰在新一轮俄罗斯攻击中遭受重大损失
Russia Ukraine War / AP
21 小时前

据地区官员周二表示，乌克兰在夜间遭遇袭击，至少20人死亡，40余人受伤。

俄罗斯对扎波罗热地区发动了八次袭击，其中包括袭击一座监狱。据军事行政长官伊万·费多罗夫在Telegram上写道，16人死亡，35人受伤， 并补充说建筑物被摧毁，附近的房屋也受到了损坏。

据地区政府官员称，其他袭击还导致第聂伯罗彼得罗夫斯克地区更多人伤亡。

区域军事行政长官谢尔盖·利萨克在Telegram上表示，一枚导弹袭击了卡缅斯克市，造成两人死亡，五人受伤，并损坏了一家医院。

他还提到，在该地区的西涅利尼基夫斯基区的袭击中，另有一人死亡，数人受伤。

在周一晚上发生的另一起袭击中，维利科米哈伊利夫斯卡地区一名75岁的妇女死亡，一名68岁的男子受伤，一座私人住宅被损坏。

地区代理州长表示，在俄罗斯南部地区，一名男子在乌克兰无人机袭击中丧生。

“奥斯特罗夫斯基街的一辆汽车受损。不幸的是，车内的司机死亡，”罗斯托夫地区代理州长尤里·斯柳萨尔在Telegram上发文称。

基辅一直试图抵御俄罗斯的夏季攻势，而俄罗斯在自2022年进攻开始以来在乌克兰的较少受影响地区取得了新的进展。

上周末，俄罗斯军队表示，其部队已“解放了第聂伯罗彼得罗夫斯克地区的马利耶夫卡定居点”，此前数周刚刚占领了该地区的第一个村庄。

美国总统唐纳德·特朗普周一向莫斯科发出最后通牒，要求其在“约10到12天内”结束乌克兰冲突，否则将面临严厉制裁。

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