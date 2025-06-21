土耳其
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埃尔多安称内塔尼亚胡政府是地区和平的“最大障碍”
土耳其总统埃尔多安谴责以色列对该地区的军事袭击，并指责内塔尼亚胡政府加剧中东地区的不稳定。
埃尔多安称内塔尼亚胡政府是地区和平的“最大障碍”
“We must continue our efforts to ensure that coercive measures are taken against Israel based on international law and the UN Charter,” he stated. / Anadolu Agency
2025年6月21日

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安周六表示，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡的政府是“地区和平的最大障碍”，因为以色列的袭击加剧了中东地区的不稳定局势。

埃尔多安强调，以色列故意摧毁包括医院、学校、清真寺和教堂在内的民用基础设施，同时针对无辜的妇女和儿童发动袭击。

埃尔多安在伊斯坦布尔举行的第51届伊斯兰合作组织（OIC）会议上表示：“让我直言不讳地说：凭借这些暴行和攻击，内塔尼亚胡政府是地区和平的最大障碍。”

他还指出，加沙的巴勒斯坦人生活在“甚至比纳粹集中营还要恶劣的条件”下。

埃尔多安回忆起德国纳粹政权领导人希特勒的野心，他“将世界拖入火海”，并补充说，“内塔尼亚胡的犹太复国主义野心除了将世界拖入灾难之外毫无意义。”

‘国家恐怖主义’

埃尔多安还谴责了以色列最近在黎巴嫩、叙利亚、也门和伊朗的袭击，称6月13日对德黑兰的袭击是“国家恐怖主义”的行为。

为捍卫伊朗对以色列袭击的回应，埃尔多安表示，特拉维夫的侵略行为破坏了关于德黑兰核计划的外交努力。

埃尔多安批评以色列 6 月 13 日发动的袭击时表示：“以色列的核活动没有接受任何检查，在透明度方面也不在乎任何人，却还针对核不扩散协议的其他缔约国，这是一种极大的虚伪。”

他补充说，攻击伊朗表明“内塔尼亚胡政府及其杀手并不愿通过外交手段解决问题”。

埃尔多安还呼吁国际社会遏制以色列的煽动性言论，防止紧张局势进一步升级。

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