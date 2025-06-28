土耳其外交部长哈坎·菲丹表示，在空袭和紧张局势加剧之后，伊朗和美国有意愿进行谈判，双方必须达成一项永久和平协议。

关于以色列袭击伊朗引发的冲突，菲丹表示：“正如你所知，我们密切关注地区所有事态发展，我们主要扮演调解人的角色。因为战争不爆发，现有战争结束，符合我们双方以及我们地区的利益。”

菲丹提醒道，在加沙袭击发生的第一周，他曾表示“伊朗和以色列之间即将爆发战争”。他说：“以色列对伊朗的袭击将伊朗推入了合法防御的境地，事实证明，以色列摧毁其核能力的能力并不像其宣称的那样强大。”菲丹表示，以色列总理内塔尼亚胡的国内政策举措也影响着以色列的外交政策。他说：“我们已经看到，该地区存在一种为了自身利益不惜煽风点火的政治心态。”

菲丹部长强调，经过12天的冲突，双方达成停火协议，但该地区应警惕这种建立在核能力已完全消除的假设之上的停火协议可能被打破，并重启相互攻击。

“代价高昂”

菲丹表示，这场战争不仅给两国，也给该地区带来了巨大的代价。他表示：“两国相距1000多公里，没有共同边界。因此，这场战争是一场跨越国界、涉及不同国家的战争。”他还表示，尽管目前处于一段平静期，但伊朗和美国需要达成协议才能使这种局面永久化。

菲丹指出，核问题只是以色列和伊朗关系进程的一个方面。他表示：“由于美国的行动，伊朗的核设施遭到严重破坏，无法使用。”

菲丹表示，伊朗核计划包含多个组成部分，且设施受损严重。他承认，伊朗的核计划遭受了“明显而严重的”打击。

关于以色列袭击伊朗当晚他接到美国国务卿马尔科·卢比奥的电话的说法，菲丹表示：“双方确实进行了这样的会谈。”美国没有参与此次袭击，伊朗不应袭击美国，如果发生袭击，伊朗将予以严厉回击，并表达了他对美国在地区存在安全问题的担忧。

菲丹表示，美国后来与伊朗进行了接触，并表示“美国不会在可能发生的袭击中发挥作用，因此他们不希望美国扮演调解人角色，这会迫使他们卷入战争。”

关于特朗普和伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬将在土​​耳其会晤的说法，菲丹表示：“我要说的是：这些最先进的提议和情况是基于对总统领导能力的信任而提出的，但我不会对此发表评论。”

“没有人信任任何人”

当被问及美国是否会介入以色列袭击事件以及阿拉格齐是否会于6月21日在土耳其发表首次声明时，菲丹回答说：“我们周六与伊朗外长会晤时，美方尚未开战。”

菲丹说：“第二天我们与伊朗外长会谈时，我们的基本建议当然是首先了解美国人的意图。我们讨论了这是一场完全毁灭性的战争，还是仅限于核设施。显然，仅限于核设施。”

菲丹表示，“如果这种有限的活动继续下去，伊朗的回应也将是有限的”这一信息非常重要，他们也传达了这一信息。”

菲丹表示，制裁是多年前就伊朗核资源问题举行的投票的结果，并表示：“另一个平衡因素是：五个常任理事国都拥有核武器，在当前形势下，他们不可能就任何事情达成一致。然而，他们一致认为不应允许第六个国家拥有核武器，没有努力将数量减少到四个、三个或两个。因为最终，谁也无法信任谁。”