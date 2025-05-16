美国总统唐纳德·特朗普表示，他与苹果公司首席执行官蒂姆·库克进行了交谈，并告诉他不要在印度扩建生产设施，而应在美国进行扩建。

“昨天我和蒂姆·库克有点小问题，”特朗普在周四访问卡塔尔时说道。

“我对他说，蒂姆，你是我的朋友，我对你很好。你带着5000亿美元来到这里，但现在你却在印度到处建厂，”他提到苹果公司在今年2月宣布计划在未来四年内向美国投资5000亿美元。

特朗普表示，他告诉库克，他不希望苹果在印度建生产设施，并称苹果将“增加在美国的生产”。

美国总统还声称，在世界上人口最多的国家销售美国商品“非常困难”，因为印度拥有世界上最高的关税壁垒之一。

不过，他也提到，尽管这个亚洲国家正在寻求进口关税协议，印度已经向他们提供了“零关税”协议。

特朗普的言论是在蒂姆·库克本月早些时候表示，未来几个月将在美国销售的大部分苹果产品将来自印度和越南，而不是中国之后发表的。中国一直是特朗普政府高关税政策的主要目标。

“我们预计，在美国销售的大部分iPhone将以印度为原产国，”库克表示。

美中关税谈判

与此同时，“几乎所有在美国销售的iPad、Mac、Apple Watch和AirPods产品的主要生产地”将是越南。

库克指出，在美国以外销售的大部分产品仍将继续在中国生产。

苹果是美国受影响最大的科技公司之一，自关税宣布以来，其股价已下跌约5.1%。

由于生产成本低，目前大多数苹果产品是在中国制造的。

特朗普政府多次表示，希望苹果将生产转移到美国。

本周早些时候，美国和中国同意在初步90天内大幅取消惩罚性关税，这标志着两国长期贸易冲突中罕见的缓和时刻，并为长期经济稳定带来了希望。