中国商务部周二宣布，将对包括鸡肉、猪肉、大豆和牛肉在内的美国主要农产品进口加征最高15%的关税。

商务部表示，这些关税将于3月10日生效。这一决定是在美国总统唐纳德·特朗普下令将中国商品进口关税全面提高至20%之后作出的。

根据公告，美国生产的鸡肉、小麦、玉米和棉花将面临额外15%的关税，而高粱、大豆、猪肉、牛肉、海鲜、水果、蔬菜和乳制品的关税将增加10%。

同一天，中国还将15家美国公司列入“不可靠实体清单”，这些公司可能被禁止参与与中国相关的进出口活动，并被限制在中国的新投资。

“中国决定将15家危害中国国家安全和利益的美国实体列入出口管制清单，禁止向其出口两用物项，”商务部在声明中表示。

今年1月，中国宣布将对美国政府对其半导体行业的补贴展开调查，理由是这些补贴可能对中国成熟制程芯片制造商造成损害。

与此同时，美国总统特朗普周一宣布，台湾芯片制造巨头台积电（TSMC）将在美国投资至少1000亿美元，用于建设“尖端”制造设施。这是特朗普重新执政以来，私人公司作出的最新重大财务承诺。

特朗普在白宫活动中与台积电首席执行官魏哲家共同宣布，这项新投资将基于台积电现有的承诺，并用于建设五座尖端晶圆厂。他补充说，大部分资金将投资于美国亚利桑那州，台积电——全球最大的芯片制造商——已经在该州进行了大量投资，这将创造“数以千计”的高薪工作岗位。

长期以来，台积电一直面临将更多生产从台湾转移的压力，因为外界担心在与北京发生冲突时，关键技术供应可能会中断。

在前总统拜登执政期间，台积电曾承诺在亚利桑那州投资超过650亿美元建设三座工厂，其中一座已于2024年底开始生产。

特朗普最近加大了对台积电及其他芯片制造商的压力，公开考虑对所有在美国以外制造的半导体芯片征收25%的关税。