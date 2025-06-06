周五，乌克兰对俄罗斯别尔哥罗德地区的铁路发动袭击，导致交通中断，这是边境附近局势再次升级的标志，州长维亚切斯拉夫·格拉德科夫在Telegram上表示。

他指出，一枚爆炸装置在普罗霍罗夫斯基区的铁路被引爆，导致一辆备用机车脱轨。

格拉德科夫州长确认事件中无人伤亡，并表示铁路工人迅速开始了修复工作。交通在中断两个半小时后恢复。

此次袭击是乌克兰针对俄罗斯边境地区基础设施一系列打击中的最新一次。

与此同时，乌克兰军方还声称对萨拉托夫和梁赞的俄罗斯空军基地的凌晨袭击负责，并对燃料库进行了打击。

“乌克兰国防军发动了先发制人的打击。在敌人大规模攻击前夕，敌方空军基地及其他重要军事设施遭到袭击，”乌克兰军方在Telegram上的声明中表示。

‘我们需要果断行动’

乌克兰空军报告称，在基辅及其他城市遭受的密集夜间轰炸中，拦截了452架俄罗斯无人机和并摧毁了406枚导弹。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基谴责了这次袭击，指责克里姆林宫在一个晚上释放了超过400架无人机和40枚导弹。

他呼吁国际伙伴加大对俄罗斯的压力，警告说犹豫不决将导致更多生命的丧失并助长侵略行为。

泽连斯基在社交媒体上的帖子中写道：“如果有人不施加压力，反而让战争有更多时间夺取生命，他们就是共犯并负有责任。我们需要果断行动”。