土耳其
4分钟阅读
埃尔多安表示对加沙种族灭绝保持沉默的任何人都是同谋
雷杰普·塔伊普·埃尔多安在国际国防博览会IDEF上表示，土耳其将继续把以色列对加沙人民实施的、远远超过纳粹的种族灭绝行为，置于全人类的议程之上。
埃尔多安表示对加沙种族灭绝保持沉默的任何人都是同谋
IDEF 2025 / AA
2025年7月22日

土耳其共和国总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安周二表示，任何对加沙种族灭绝保持沉默的人，都是以色列所犯下的危害人类罪的同谋。

雷杰普·塔伊普·埃尔多安在伊斯坦布尔举行的国际国防工业博览会（IDEF）开幕式上发表讲话时表示，土耳其将继续把以色列对加沙人民实施的、远远超过纳粹的种族灭绝行为，置于全人类的议程之上。

埃尔多安说：“我们的目标是尽快实现停火。允许人道主义援助进入加沙是我们的另一个优先事项。”他表示，“加沙的人道主义援助物资不允许进入，导致儿童因饥饿而骨瘦如柴，这是我们关心的问题。”他继续说道：

“每天都有数十名无辜者因找不到一口面包、一口水而丧生，任何稍具人性尊严的人都无法接受这种残酷行为。在这场饥饿导致大规模死亡的黑暗日子里，我呼吁所有国际社会在人道主义战线上团结起来。”

关于土耳其国防工业领域的发展，埃尔多安表示，土耳其已经克服了“禁运、双重标准和外交压力”，成为一个全球力量，如今其国防工业产品已在全球市场上留下印记。

埃尔多安说：“今天，我们国防工业的国产化率已超过80%。”

为期六天的活动于周二开始，由总统府主持，国防部、国防工业总统府和土耳其武装部队基金会协调举办。

今年是第十七届博览会，在伊斯坦布尔博览中心、阿塔图尔克机场、Wow酒店和阿塔科伊码头同时举行。

展览展示了装甲战车、战术装甲车、无人地面、空中和海上车辆、武器系统、火箭、远程反坦克导弹系统、步兵武器、军事模拟器、电子战解决方案、动力组和爆炸物处理设备。

预计此次博览会将吸引大量参与者，在此期间还将举行多场签字仪式。

上一届博览会于2023年7月在伊斯坦布尔举行。

 

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us