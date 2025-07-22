土耳其共和国总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安周二表示，任何对加沙种族灭绝保持沉默的人，都是以色列所犯下的危害人类罪的同谋。

雷杰普·塔伊普·埃尔多安在伊斯坦布尔举行的国际国防工业博览会（IDEF）开幕式上发表讲话时表示，土耳其将继续把以色列对加沙人民实施的、远远超过纳粹的种族灭绝行为，置于全人类的议程之上。

埃尔多安说：“我们的目标是尽快实现停火。允许人道主义援助进入加沙是我们的另一个优先事项。”他表示，“加沙的人道主义援助物资不允许进入，导致儿童因饥饿而骨瘦如柴，这是我们关心的问题。”他继续说道：

“每天都有数十名无辜者因找不到一口面包、一口水而丧生，任何稍具人性尊严的人都无法接受这种残酷行为。在这场饥饿导致大规模死亡的黑暗日子里，我呼吁所有国际社会在人道主义战线上团结起来。”

关于土耳其国防工业领域的发展，埃尔多安表示，土耳其已经克服了“禁运、双重标准和外交压力”，成为一个全球力量，如今其国防工业产品已在全球市场上留下印记。

埃尔多安说：“今天，我们国防工业的国产化率已超过80%。”

为期六天的活动于周二开始，由总统府主持，国防部、国防工业总统府和土耳其武装部队基金会协调举办。

今年是第十七届博览会，在伊斯坦布尔博览中心、阿塔图尔克机场、Wow酒店和阿塔科伊码头同时举行。

展览展示了装甲战车、战术装甲车、无人地面、空中和海上车辆、武器系统、火箭、远程反坦克导弹系统、步兵武器、军事模拟器、电子战解决方案、动力组和爆炸物处理设备。

预计此次博览会将吸引大量参与者，在此期间还将举行多场签字仪式。

上一届博览会于2023年7月在伊斯坦布尔举行。