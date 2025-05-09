罗伯特·弗朗西斯·普雷沃斯特是首位来自美国的教宗，他不仅在秘鲁有着丰富的传教经历，还对教会内部运作有着深刻的理解。

新任教宗利奥十四世出生于芝加哥，他的前任方济各曾委托他领导强大的主教部——一个负责为教宗推荐新主教人选的重要部门。

方济各对普雷沃斯特的信任，体现了他在秘鲁传教时对“边缘地区”的关注——这些远离罗马、常被忽视的地区是方济各优先考虑的对象。同时，普雷沃斯特在教廷内以搭建桥梁和温和的作风而闻名。

现年69岁的普雷沃斯特曾是秘鲁奇克拉约教区的荣休总主教兼主教。2023年，他被方济各任命为枢机主教，并担任主教部部长——这是梵蒂冈最重要的部门之一，这一职位让他接触到教会的关键人物。

梵蒂冈观察家之前认为，普雷沃斯特在美国枢机主教中成为教宗的可能性最高，因为他具有牧灵倾向、全球视野以及驾驭教廷中央机构的能力。

意大利《共和国报》称他为“最不像美国人的美国人”，因为他低调温和的风格。此外，他在教会法方面的深厚造诣也让那些希望教会更加注重神学的保守派枢机主教感到安心。

在方济各去世后，普雷沃斯特表示，教会的工作“还有很多要做”。

“我们不能停下，也不能回头。我们必须看看圣灵希望今天和明天的教会是什么样子，因为今天的世界——教会所处的世界——与十年前或二十年前的世界已经不同了，”他上个月在接受梵蒂冈新闻采访时说道。

“信息始终如一：宣扬耶稣基督，宣扬福音，但接触当今人们、年轻人、穷人和政治家的方式是不同的，”他补充道。

普雷沃斯特于1955年9月14日出生于芝加哥，曾作为见习生就读于圣奥古斯丁修会在圣路易斯的小修道院，随后毕业于费城的维拉诺瓦大学——一所奥古斯丁会学校，获得数学学位。

1982年，他从芝加哥天主教神学院获得神学硕士学位，并在罗马获得教会法博士学位。1985年，这位通晓多国语言的神职人员加入奥古斯丁会，开始了他在秘鲁长达十年的传教生涯。

1999年返回芝加哥后，他被任命为美国中西部奥古斯丁会的省会长，随后成为该修会的全球总会长。但在2014年，他再次回到秘鲁，被方济各任命为该国北部奇克拉约教区的宗座署理。

近十年后，2023年，普雷沃斯特被任命为主教部部长，此前加拿大枢机主教马克·乌埃莱因被指控性侵女性并因年龄原因辞职。梵蒂冈后来因证据不足而撤销了对乌埃莱的指控。

此外，普雷沃斯特还担任拉丁美洲宗座委员会主席。