土耳其宗教事务署为穆斯林的朝觐任务动员了一支庞大的团队，为土耳其朝觐者提供全面服务。

在周三于麦加举行的新闻发布会上，宗教事务署署长阿里·埃尔巴什（Ali Erbas）宣布，今年土耳其已派遣84942名朝觐者前往沙特阿拉伯参加朝觐。

目前，大部分土耳其朝觐者已抵达麦加和麦地那，剩余人员预计将在未来几天内抵达这些圣城。土耳其朝觐者的平均年龄为60岁，显示出参与这一精神旅程的群体以成熟年龄段为主。

埃尔巴什将朝觐描述为“具有挑战性但意义深远的崇拜行为”，并强调宗教事务署在指导、健康和后勤支持等方面的广泛准备工作。

埃尔巴什说道，“我们管理着一项大规模的组织工作，以确保我们的公民能够以最佳方式完成朝觐义务。”

他详细介绍了一套涵盖宗教指导、健康服务、住宿、交通和通信的广泛支持体系。共有71名专家学者和418名女性宗教指导员被派遣领导irshad（精神指导）活动，同时还有392名团队负责人和1840名成员为朝觐者服务。

他说，“我们认为朝觐不仅仅是一种仪式，而是一段深刻的教育和精神旅程，我们希望每位朝觐者都能在个人和集体成长中有所收获后归来。”

针对朝觐中最关键的环节之一——阿拉法特的准备工作已经完成。埃尔巴什表示，空调帐篷已经安装完毕，同时还建立了一家临时医院，为生病或年长的朝觐者提供服务。

他补充道，“尽管我们在那里的时间很短，但我们也建立了一家临时医院，以应对任何医疗需求，特别是为老年人和身体不便的朝觐者提供服务，他们的交通将完全由车辆管理。”

此外，宗教事务署的数字团队、新闻办公室及其电视台也在圣地协助媒体报道和沟通工作。

与沙特阿拉伯的紧密合作

埃尔巴什还对沙特阿拉伯的强有力合作和支持表示深切感谢。

他说，“我们与沙特朝觐部有着非常良好的工作关系。他们为服务朝觐者所付出的努力令人钦佩，我想向这个友好兄弟国家的兄弟们致以衷心的感谢。”